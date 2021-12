Pandemien har ramt kulturlivet hårdt. Det mærker Naturhistorisk Museum i Aarhus særligt.

Igen i år har de haft markant færre besøgende end normalt. Faktisk 90.000 færre end i 2019.

»Året har udfordret os i lighed med sidste års pandemipåvirkning – på alle tænkelige måder,« siger Museumsdirektør Bo Skaarup i en pressemeddelelse.

I år har de haft i omegnen af 35.000 fysiske gæster på museet i Aarhus, mens det tal i 2019 var på 125.000. Der har tilsyneladende ikke været stor interesse for at besøge museet, der i 2021 fejrede 100-års jubilæum.

Det har til gengæld betydet, at museet har gjort en stor indsats for at være digitale. De har prioriteret en »stærkt virtuel tilstedeværelse,« siger de.

Det er blandt andet sket gennem deres YouTube-satsning SEJENS, som er naturvidenskab formidlet til børn i børnehøjde.

Hver uge offentliggøres nye klip på kanalen, som lærer børn om natur »på den seje måde.« Det treårige projekt er muliggjort med Novo Nordisk Fondens bevilling på 5,2 millioner kroner.

Museet har ligeledes medvirket i DRs serie »Giv os naturen tilbage« og TV 2s »1 døgn, 2 hold, 3 dyr«.

Selvom der har været markant færre besøgende på museet i Aarhus, har der til gengæld været en stigende interesse for at besøge deres feltlaboratorie, Molslaboratoriet.

Og om bare et par år kan aarhusianerne se frem til et helt nyt museum, der skal åbne på Aarhus Ø i 2026. Så der er måske lys for enden af tunnelen for Naturhistorisk Museum i Aarhus.

»Vi er i fuld gang med at rekruttere to kapaciteter, som skal arbejde dedikeret med at sikre fremdriften i det nye museum, som bliver byens nye attraktion af internationalt format,« lyder det fra Bo Skaarup.