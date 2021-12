Nytårsdøgnet nærmer sig, og hvis du skal ud og sende raketter til vejrs, gælder det om at være særligt opmærksom.

For selvom nytårsaftensdag bliver varm med over ti grader nogle steder i landet, hvilket vil betyde, at en fem år gammel varmerekord vil blive slået, så skal man alligevel passe på, når nytårskrudtet skal fyres af.

Meget tyder nemlig på, at nytårsvejret også vil blive en blæsende fornøjelse med blæst på op over syv meter i sekundet, og derfor er det vigtigt at holde ekstra god afstand til fyrværkeriet i år.

Når det blæser mere end fem meter i sekunder, skal sikkerhedsafstanden nemlig fordobles. Det oplyser Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

»På fyrværkeriet står der, hvor lang sikkerhedsafstand man skal holde til personer. Det er en god idé at øge den afstand, når det blæser, så man mindsker risikoen for skader,« siger Kirstine Gottlieb, der er produktchef i Sikkerhedsstyrelsen.

Men udover at danskerne skal forberede sig på en større sikkerhedsafstand – og på at holde fast i hat og briller – lyder vejrprognosen også på, at der kan komme nedbør på den store dag.

Og også dét kan påvirke sikkerheden med hensyn til fyrværkeri, lyder det fra Sikkerhedsstyrelsen.

De fem fyrværkeriråd: Brug altid beskyttelsesbriller Hold kun godkendt og aldrig hjemmelavet eller ulovligt fyrværkeri Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden Hold sikkerhedsafstanden og læn dig ikke indover fyrværkeriet Gå aldrig tilbage til en fuser Kilde: Sikkerhedsstyrelsen

»Det er en god idé kun at tage et enkelt stykke fyrværkeri med ud ad gangen og lade resten stå i tørvejr. Fyrer man vådt fyrværkeri af, kan man risikere at produktet ændrer karakter og affyrer på en anden måde end forventet,« siger Katrine Gottlieb.

Sikkerhedsstyrelsen gør derfor også særligt opmærksom på, at man så vidt muligt skal opbevare sit nytårskrudt et tørt og sikkert sted.

»Og så skal man naturligvis stadig huske beskyttelsesbriller,« siger Kirstine Gottlieb.