'En af verdens bedste byer at besøge.' 'Den bedste by at bo i.' 'Den sikreste storby i verden.'

Der er efterhånden ikke tal på, hvor mange priser København er indehaver af. Og nu får storbyen endnu én til samlingen.

I en ny opgørelse over 'De 37 bedste byer i verden' snupper København nemlig en flot fjerdeplads. Der er bare én finte ved undersøgelsen – det er københavnerne selv, der har vurderet deres by.

Det er rejsemagasinet Timeout, der står bag opgørelsen, hvor mediet har spurgt 27.000 mennesker, om de vil vurdere den by, de selv bor i.

Og det var altså lige en opgave for københavnerne. På spørgsmål om gastronomi, kultur, lokale projekter, grønne områder og bæredygtighed har de trodset den ellers så danske jantelov og sendt et utal af roser af sted.

Blandt andet roser 66 procent af københavnerne byen for at være 'afslappende,' mens 60 procent ser byen som 'grøn.'

Sidstnævnte afspejler sig også i, at København både indtager førstepladsen i undersøgelsens 'bæredygtigheds'-kategori og en andenplads i kategorien 'grøn,' der blandt andet dækker over, hvor stærk byen er på grønne initiativer.

På den lange liste over de bedste byer i verden er det kun San Francisco, Amsterdam og Manchester, der overhaler København indenom.