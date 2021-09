Hvad der skulle have været en hyggelig løberute på ti kilometer med en masse glade mennesker, blev ødelagt af to unge mænd.

For da Morten Marinus fra Dansk Folkeparti kom løbende på Gammel Kongevej mellem Frederiksberg og Vesterbro i København, blev klapsalverne fra folkemængden og de mange opløftende ord erstattet med 'buh' og en slimet snotklat.

»Jeg tror, jeg blev ramt på mine shorts og benene,« fortæller Morten Marinus og fortsætter:

»Herefter tænkte jeg: Hvor fanden er jeg? Jeg var rystet i få sekunder, men løb videre.«

På trods af den uheldige oplevelse, var Morten Marinus (DF) en glad mand efter Royal Run. Privatfoto. Vis mere På trods af den uheldige oplevelse, var Morten Marinus (DF) en glad mand efter Royal Run. Privatfoto.

Spytklatten ramte politikeren, da der var omkring 4-5 kilometer tilbage af ruten, og Morten Marinus kunne udmærket se, hvem der havde sendt den afsted.

»Jeg konfronterede dem ikke. Og det ville jeg heller ikke have gjort her bagefter. Det ville der ikke komme noget godt ud af.«

Men grunden til at snotklatten og tilråbene lige ramte ham, er Morten Marinus ikke i tvivl om:

»De råbte efter mig, fordi jeg løb i en DF-trøje. Jeg er blevet spyttet på før, men det er første gang, jeg er blevet spyttet på til et motionsløb,« konstaterer Morten Marinus.

Folkemængden til Royal Run 12. september i København. Privatfoto. Vis mere Folkemængden til Royal Run 12. september i København. Privatfoto.

For som tidligere kandidat i Aalborg Østkredsen, opstillet i Nordjyllands Storbreds, folketingspolitiker gennem otte år og nu regionsrådskandidat i Region Hovedstaden, har Morten Marinus vænnet sig til både den positive og negative opmærksomhed.

Og netop DF-trøjen har været et glimrende redskab til at gøre opmærksom på sig selv under diverse motionsløb.

Derfor så han ikke det store problem i at trække i trøjen en gang mere til Royal Run, som han løb i Københavns gader 12. september.

»Jeg var jo ikke den eneste, der ikke havde den officielle Royal Run-løbetrøje på. Der skal være plads til andre trøjer. Men jeg så dog ikke andre med et politisk budskab.«

Og selvom oplevelsen har sat sig hos DFeren, afholder det ham ikke fra at tage en DF-trøje på en anden gang.

»Jeg skal løbe eremitageløb lige om lidt, og her vil jeg også trække i trøjen.«

DF-politikeren kom i mål med godt humør efter ti kilometer til det royale løbearrangement i tiden 01:03:07.