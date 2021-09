Der var lagt i kakkelovnen til en festlig lørdag aften i Lottoens tegn.

Førstepræmien lød på hele 13 millioner kroner, og dermed kunne 'syv rigtige' gøre en danskers weekend lige en tand eller to ekstra god.

Det blev ikke kun en enkelt dansker, der kunne bryste sig af at have de syv magiske tal. To af Danske Spils forhandlere solgte nemlig en vinderkupon i løbet af weekenden.

Den ene heldige vinder besluttede sig for at afslutte sin indkøbstur i Bilka Hillerød med en lille Lotto-kupon. Det viste sig at være en beslutning, der var 6,5 millioner kroner værd.

Den anden vinderkupon blev købt i en kiosk i Brædstrup nær Horsens, og den var ligeledes på 6,5 millioner kroner.

Festen stoppede dog ikke der, for traditionen tro skulle der også trækkes lod om Millionærgarantien, hvor man kan vinde en million kroner selv med nul rigtige.

Og her blev Fyn den store vinder. To fynboer løb nemlig med vinderpræmien af Millionærgarantien. Den ene vinderkupon blev købt i Center Kiosken i Odense, mens den anden blev købt online på Danske Spils hjemmeside.

Den højeste gevinst i Lotto-regi blev vundet i 2008, hvor en heldig spiller fra København vandt 38,5 millioner kroner.