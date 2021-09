Politiet sagde nej, og så måtte kommunen tage sagsmappen under armen og tage en snak med folkene i Transportministeriet for at få tilladelse til at sænke hastighedsgrænserne rundt om i byen.

Den proces har taget to år, men nu kan kommunen endelig sænke hastighedsgrænsen på Ydre Nørrebro og Holmbladsgade på Amager.

Det skriver TV 2 Lorry.

Hvor det før var tilladt at køre 50 kilometer i timen, så bliver det nemlig nu kun tilladt at træde på speederen, til speedometeret rammer 40.

Det glæder Ninna Hedeager-Olsen, der er Teknik- og Miljøborgmester i København, at kommunen endelig er lykkedes med at regulere fartgrænserne:

»Det løser jo en række af de udfordringer, vi har. Det handler både om ulykker i trafikken, det handler om CO2-udledning og om partikelforurening, og så handler det om at mindske støj,« siger hun til TV 2 Lorry.

Københavns Politi afviste oprindeligt at sænke hastighedsgrænserne. Blandt andet fordi politiet vurderede, at kriterierne for at sænke hastigheden ikke var opfyldt.

Senere har Transportministeriet vurderet, at der var 'trafiksikkerhedshensyn,' der talte for den lavere hastighed, også selvom blandt andet området omkring Holmbladsgade ikke er plaget af mange ulykker.