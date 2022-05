Lørdag sker det endelig.

Med halvandet års forsinkelse byder letbanen de første passagerer velkommen om bord.

»Jeg glæder mig virkelig meget,« siger driftsdirektør Dan Ravn.

Indvielsen af det historisk dyre infrastrukturprojekt skydes i gang lørdag klokken 11.00, når letbanen kører sin første tur fra Hjallese Station mod Tarup Center.

Direktøren medgiver, at dagen har været længe undervejs.

»Det er jo ti års arbejde, der endelig kulminerer, og det har nærmest været svært at tro, at det er nu, det kommer til at ske,« siger Dan Ravn.

Indvielsen bliver fejret ved de 26 stationer, som ligger langs den 14,5 kilometer lange kørerute, og der vil desuden være officiel åbningsfest foran rådhuset fra 12.00 til 14.00.

Men vejen til åbningen har mildest talt været brolagt med problemer for Odense Letbane.

Letbanen skulle oprindelig have været åbnet i slutningen af 2020, men undervejs har man tre gange måttet udskyde premieren.

Forsinkelser, som har medført væsentlige ekstraomkostninger for byggeriet, hvis samlede anlægsbudget løber op i 3,6 milliarder kroner.

Dernæst var der de forventede passagertal, som Odense Letbane så sent som i april nedjusterede. Dog ikke nok til, at en ekspert vurderede dem realistiske.

»Jeg er efterladt med det indtryk, at man ikke har villet se realiteterne i øjnene,« lød konklusionen fra trafikforsker ved Aalborg Universitet, Niels Melchior, efter en gennemgang af letbanens nye prognose, som han kaldte »meget optimistisk«.

Det kan da også ende med, at regningen for letbanens drift bliver af en helt anden størrelse end planlagt.

Lykkes man ikke med at få de 9,8 millioner forventede passagerer til at stige på letbanen i det første hele driftsår 2023, så venter der ifølge letbanens egne 'worst case-beregninger' de odenseanske skatteydere en ekstraregning på op mod 22 millioner kroner.

En regning, som kommer oven i de 68 millioner, som kommunen allerede er forpligtet til at betale årligt til driften.

Dan Ravn, Direktør for drift og vedligehold, Odense Letbane. Foto: Odense Letbane. Vis mere Dan Ravn, Direktør for drift og vedligehold, Odense Letbane. Foto: Odense Letbane.

Der har været en del kritik og skriverier om forsinkelser, om økonomi og optimistiske passagerprognoser. Hvordan har du det med det her forud for åbningen?

»Det har været en lang proces,« medgiver Dan Ravn, som dog tror på, at byen efter åbningen vil få øjnene op for letbanens lyksaligheder:

»Jeg synes, det er en behagelig kørselsoplevelse, og jeg tror og håber, at der er rigtig mange odenseanere og folk udefra, der får den samme oplevelse.«

Historier om letbanenaboer, som er hårdt plagede af støj og vibrationer fra passerende letbanetog, har præget medierne i ugerne op til åbningen.

Faktisk føler naboerne sig så plaget af banen, at de for nylig mødtes til protestmøde for blandt andet at diskutere ideen om en demonstration mod letbanen på åbningsdagen.

»Der deltog folk, der har fået psykiske problemer af det, der deltog mennesker, som har fået ødelagt deres hjem,« fortalte letbanenabo og arrangør, John Hr Hansen, efter mødet.

Det fik da også driftsdirektøren til at erkende, at man ikke er i mål med at reducere støjen.

»Vi arbejder intenst på at komme til bunds i alle forhold, der kan påvirke støjniveauerne. Vi giver ikke op, det vil jeg gerne slå fast,« lød det i den forbindelse fra driftsdirektør, Dan Ravn.

Flere udfordringer venter således forude, selvom letbanen altså kører fra lørdag.