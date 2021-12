De høje smittetal i Aarhus har sat ekstra pres på testkapaciteten.

Der er derfor etableret ekstra testmuligheder i denne weekend, oplyser Aarhus Kommune.

Der er mulighed for kviktest for alle børn over 6 år og voksne på følgende skoler lørdag 4. december og søndag 5. december:

Skødstrup Skole: 09-13

Tilst Skole: 14.30-19

Solbjergskolen: 13.30-17

Bavnehøjskolen: 09-12

B.T. Aarhus har tidligere beskrevet, hvordan Skødstrup Skole har været ramt af corona, og at smitten især spredte sig imellem ti klasser, der primært fordelte sig på 0. årgang.

Tirsdag den 16. november var i alt 53 elever testet positiv for corona.

»Vi er nok den skole med flest raske elever og samtidig mange smittede,« sagde Marianne Back, der er viceskoleleder på Skødsstrup Skole, dengang.

Det ser ellers ud til at gå en smule i den rigtige retning for Aarhus Kommune. I en periode har kommunen ellers været præget af høje smittetal, særligt mellem onsdag og torsdag denne uge, hvor 272 blev konstateret smittet med coronavirus.

Tallet var fredag på vej ned igen - med 208 nye smittede.

Der er dog stadig sogne, som ligger over de tre kritiske grænser for smitte. Både Hjortshøj og Sabro opfylder således alle tre kriterier, hvorfor sognene har skullet indføre særlige smitteforebyggende tiltag.

Fra den 15. november 2021 gælder anbefalinger om, at sogne indfører særlige smitteforebyggende tiltag, hvis alle følgende kriterier er opfyldt:

Der er mere end 800 smittede pr. 100.000 borgere

Der er 20 eller flere smittetilfælde i alt de sidste syv dage

Positivprocenten er på 3 procent eller mere.

Anbefalingerne ophører, når sognet i syv dage i træk ikke på samme dag har været over de førnævnte kriteriers grænseværdier.