Dyre biler er fyldt med kostbart udstyr, og det ved en tyvebande, som huserer i Aarhus-forstaden Risskov, formentligt alt om.

I løbet af den seneste uge har det i hvert fald vrimlet med opslag i de lokale Facebook-grupper i Risskov med billeder af BMW'er, som er blevet tømt for navigationsudstyr, radioer og rat.

»Det er fandens irriterende. Det skete for os i morges,« lyder det fra Jacob Kilsgaard, der bor i Risskov med sin familie.

Han var lige kørt afsted i familiens anden bil, da han fik et opkald fra sin kone, om at deres BMW, som hun skulle køre deres fælles søn i vuggestue i, var brudt op.

Fredag morgen kom Jacob Kilsgaards kone ud til en ubrugelig bil. I løbet af natten var både rattet og GPS-styresystemet blevet stjålet fra deres BMW. Foto: Privat. Vis mere Fredag morgen kom Jacob Kilsgaards kone ud til en ubrugelig bil. I løbet af natten var både rattet og GPS-styresystemet blevet stjålet fra deres BMW. Foto: Privat.

Han skyndte sig derfor tilbage, hvor han hurtigt kunne konstatere, at både rattet og GPS-styresystemet var stjålet.

»Jeg tænkte bare 'forhelvede',« fortæller Jacob Kilsgaard, der er i gang med at anmelde indbruddet til politiet, imens vi snakker med ham.

Han havde frygtet, at det ville ske, da han har fulgt med i de mange opslag, som i ugens løb er blevet delt på Facebook, om tyverier i BMW'er i området.

»Noget tyder på, at det er systematisk. Jeg har både hørt det fra folk på den anden side af Grenåvej og fra folk her i Risskov, at der har været indbrud,« siger han, inden han fortsætter:

Jacob Kilsgaard er godt og grundig træt af, at man ikke kan have sin BMW i fred, hvis man lige nu bor i og omkring Risskov ved Aarhus. Foto: Privat Vis mere Jacob Kilsgaard er godt og grundig træt af, at man ikke kan have sin BMW i fred, hvis man lige nu bor i og omkring Risskov ved Aarhus. Foto: Privat

»Men vi kan jo ikke helgardere os mod det, for vi har ingen garage. Så skulle man lægge sig til at sove i bilen, men det er jo heller ikke optimalt,« lyder det fra ham.

En anden, som også for nylig havde indbrud i sin BMW er Tony Egon Lund Petersen, der bor på Agrivej i Risskov.

Han vågnede i lørdags op til, at en af sideruderne i hans BMW var knust, og at både radio, navigationsanlæg og elsystem var væk.

»Det er skide træls. Jeg ved også, at min genbo har fået stjålet fra sin BMW på et tidspunkt og senere stjålet hele bilen,« lyder det fra ham.

I Tony Egon Lund Petersens bil er både radio, navigationsanlæg og elsystem blevet stjålet. Foto: Privat Vis mere I Tony Egon Lund Petersens bil er både radio, navigationsanlæg og elsystem blevet stjålet. Foto: Privat

Ligesom Jacob Kilsgaard mener han også, at det må være nogle professionelle tyve, som er på spil.

Om natten havde han nemlig hentet sin søn på stationen, og han overnattede på gæsteværelset lige ud til bilen, uden at høre noget.

»Det er ufatteligt, at ingen hører noget. Man kan også se, at det er gjort på en professionel måde, på den måde ruden er skubbet ind i bilen på. Jeg tror, de har haft noget værktøj, der kunne sættes på,« siger Tony Egon Lund Petersen og fortsætter:

»Jeg har hørt om det før, men jeg har aldrig været nervøs for, at det skulle ske for os, fordi vi har to store hunde, som normalt gøer, når nogen går uden for. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke er vågnet. Det forstår jeg simpelthen ikke. Det må være nogle dygtige tyve,« siger han.

Tony Egon Lund Petersen sammen med én af vagthundene. Foto: privat. Vis mere Tony Egon Lund Petersen sammen med én af vagthundene. Foto: privat.

B.T. Aarhus har forsøgt at få svar på hvor mange anmeldelser om indbrud i biler, Østjyllands Politi har modtaget fra området, men det har ikke været muligt at komme i igennem til dem.