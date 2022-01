I december 2021 modtog 3F's ledelse en henvendelse, der uden tvivl har fået de 12 medlemmer til at spærre øjnene op.

Her blev de nemlig gjort opmærksom på det voldsomme dobbeltliv, som deres formand, Per Christensen, i årevis har levet.

En af de fire kvinder, der er blevet udsat for det store bedrag, skrev nemlig til ledelsen for at få dem til at reagere. Det kunne B.T. i fredags fortælle.

Henvendelsen fik dog ikke ledelsen til at tage aktion, og det er noget, som flere eksperter nu kritiserer.

Forbundsformand for 3F Per Christensen har gennem mange år og hele to gange levet et nærmest utroligt dobbeltliv med forskellige kvinder. Igennem adskillige år har han levet med to partnere, to svigerfamilier, to sæt bonusbørn, to omgangskredse og alt, der hører til i et normalt parforhold. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Forbundsformand for 3F Per Christensen har gennem mange år og hele to gange levet et nærmest utroligt dobbeltliv med forskellige kvinder. Igennem adskillige år har han levet med to partnere, to svigerfamilier, to sæt bonusbørn, to omgangskredse og alt, der hører til i et normalt parforhold. Foto: Niels Christian Vilmann

Det gør de i Altinget.

»Det minder om pamperi. At man beskytter sine egne. Det får den konsekvens, at sagen blæses op nu. Det er simpelthen for bemærkelsesværdig en sag til, at den kan holdes skjult. Det er naturgivent, at det ramler før eller siden,« lyder det fra Stephen Bruyant-Langer, headhunter og stifter af The Personal Business Plan.

Han understreger, at det er en henvendelse, man naturligvis skal tage meget alvorligt.

Og han får opbakning fra Flemming Poulfelt, der er professor emeritus ved CBS.

Flemming Poulfelt udtaler til Altinget, at ledelsen potentielt kunne have undgået det nuværende fokus, hvis man havde taget sagen seriøst og reageret i tide.

Man burde med andre ord kunne have regnet ud, at sagen før eller siden ville nå offentligheden, hvilket altså er tilfældet nu.

Efter B.T. fredag kunne afsløre Per Christensens dobbeltliv, har hovedbestyrelsen indkaldt til krisemøde tirsdag formiddag klokken 10.

Skæbnemødet skal foregå på 3Fs hovedkontor i indre København, hvor de 88 medlemmer af bestyrelsen skal høre Per Christensens udlægning af sagen. Mødet er sat til at vare to timer.

Per Christensen har gennem en årrække levet et omfattende dobbeltliv med to faste partnere samtidig, to steder han sov, to svigerfamilier, bonusbørn for begge partnere og meget andet, som hører til i et parforhold.

I forbindelse med dobbeltlivet har han også benyttet sig af en lejlighed, som ellers kun skulle være tilgængelig for 'værdigt trængende chauffører', og som han har fået adgang til gennem en fond, hvor fire ud af fem medlemmer af bestyrelsen er fremtrædende medlemmer af 3F.

Per Christensen har formået at være på ferierejser, til familiefødselsdage, arbejdsmiddage, til nonfirmation, på vennebesøg i sommerhus og tilsvarende ting med de skiftende partnere.

I en mail til B.T. forklarede 3Fs næstformand, Tina Christensen, at den seneste tids oplysninger kræver afklaringer.

»Vi er naturligt nok blev spurgt til nogle af de ting, der står i B.T.s artikel. Og vi holder et møde for at få nogle afklaringer. Med de oplysninger, vi har i sagen, har vi ikke kendskab til forhold, der tyder på misbrug af hverken embede eller 3F-midler i forbindelse med Per Christensens privatliv. Vi mødes netop for at få en snak om de forhold, der spørges til.«