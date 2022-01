Når 3F's 88 mand store hovedbestyrelse mødes til et krisemøde i det indre København tirsdag klokken 10, bliver der lagt et voldsomt pres på 3F's skandaleramte formand Per Christensen.

B.T. har talt med adskillige kilder i 3Fs top og hovedbestyrelse, som ikke vil udtale sig til citat, før mødet er overstået.

Men de fortæller samstemmigt, at hvis ikke Per Christensen selv på mødet foreslår en afstemning om sin post som 3F-formand, så vil en del af hovedbestyrelsen kræve det.

Og hvis Per Christensen får et flertal imod sig i hovedbestyrelsen, er han ifølge 3Fs vedtægter tvunget til at indkalde til en ekstraordinær kongres, hvor medlemmerne afgør hans skæbne. Hvis han altså ikke trækker sig frivilligt.

Fredag afslørede B.T., at 3F-formanden Per Christensen i årevis har levet et omfattende dobbeltliv med to faste partnere samtidig, to steder, han sov, to svigerfamilier, bonusbørn for begge partnere og meget andet, som hører til i et parforhold.

I sit dobbeltliv har han brugt sit arbejde i 3F som en del af spindet af løgne. Blandt andet har Per Christensen haft adgang til en lejlighed, som kun er tiltænkt 'værdigt trængende chauffører', men som Per Christensen fik gennem en fond, hvor fire ud af fem medlemmer af bestyrelsen er fremtrædende medlemmer af 3F.

Nu fortæller flere højtstående 3F'ere, at der mandag bliver holdt møder på kryds og tværs for at tage stilling til Per Christensens fremtid.

»Man skal fandeme være sikker, når man blæser til kamp mod Per Christensen. For det kan blive grimt, når han er involveret,« siger et medlem af hovedbestyrelsen.

Statsminister Mette Frederiksen fik blomster af formand Per Christensen efter sin tale til 3F's kongres i Aalborg Kongres og Kulturcenter, torsdag den 26. september 2019.

Kilder i 3F's hovedbestyrelse fortæller, at der er pres nedefra, hvor tillidsfolk kræver, at deres lokalformand tager stilling til Per Christensens dobbeltliv.

Omvendt er der også pres oppefra, hvor folk omkring Per Christensen ringer rundt for at føle sig frem til, om der er flertal imod Per Christensen i hovedbestyrelsen, lyder meldingerne.

Ifølge 3Fs vedtægter kan et flertal i hovedbestyrelsen ikke afsætte Per Christensen, men kun indkalde til en ekstraordinær kongres.

Det er nemlig 3F's medlemmer, der alene afgør, om formanden skal hedde Per Christensen eller noget helt andet.

Men ifølge B.T.s kilder overvejer en række 3F-lokalafdelinger at kræve en en ekstraordinær kongres, selvom Per Christensen ikke skulle få en hovedbestyrelse imod sig på krisemødet.

I vedtægterne står nemlig, at lokalafdelinger, der repræsenterer mindst 20 procent af medlemmerne, kan kræve en ekstraordinær kongres.

»Det kan blive nødvendigt. Medlemmerne skal høres i en så alvorlig sag,« siger en lokalformand.

Den officielle forklaring fra 3F er, at hovedbestyrelsen skal have 'nogle afklaringer' oven på B.T.s afsløring.

»Vi er naturligt nok blev spurgt til nogle af de ting, der står i BT’s artikel. Og vi holder et møde for at få nogle afklaringer. Med de oplysninger, vi har i sagen, har vi ikke kendskab til forhold, der tyder på misbrug af hverken embede eller 3F-midler i forbindelse med Per Christensens privatliv. Vi mødes netop for at få en snak om de forhold, der spørges til,« siger næstformand Tina Christensen.