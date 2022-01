Efter B.T. fredag kunne afsløre formand for fagforeningen 3F Per Christensens dobbeltliv, indkalder hovedbestyrelsen til krisemøde tirsdag formiddag klokken 10.

Det oplyser flere kilder til B.T.

Skæbnemødet skal foregå på Staunings Plads i indre København, hvor de 88 medlemmer af bestyrelsen skal høre Per Christensens udlægning af sagen.

Per Christensen har gennem en årrække levet et omfattende dobbeltliv med to faste partnere samtidig, to steder, han sov, to svigerfamilier, bonusbørn for begge partnere og meget andet, som hører til i et parforhold.

I forbindelse med dobbeltlivet har han også benyttet sig af en lejlighed, som ellers kun skulle være tilgængelig for 'værdigt trængende chauffører', og som han har fået adgang til gennem en fond, hvor fire ud af fem medlemmer af bestyrelsen er fremtrædende medlemmer af 3F.

Per Christensen har formået at være på ferierejser, til familiefødselsdage, arbejdsmiddage, til nonfirmation, på vennebesøg i sommerhus og tilsvarende ting med de skiftende partnere. Du kan læse hele historien, hvor tre kvinder står frem her.

Lørdag kunne B.T. fortælle, at Per Christensen indkaldte til møde torsdag klokken 13, hvor han ville forklare sig bedst muligt. Efterfølgende korrigerede fagforeningen sig selv og fortalte, at der endnu ikke var fastsat et tidspunkt for det ekstraordinære møde.

I en mail til B.T. forklarede 3Fs næstformand, Tina Christensen, at den seneste tids oplysninger kræver afklaringer.

»Vi er naturligt nok blev spurgt til nogle af de ting, der står i B.T.s artikel. Og vi holder et møde for at få nogle afklaringer. Med de oplysninger, vi har i sagen, har vi ikke kendskab til forhold, der tyder på misbrug af hverken embede eller 3F-midler i forbindelse med Per Christensens privatliv. Vi mødes netop for at få en snak om de forhold, der spørges til.«

Ifølge Per Christensens Facebook-profil fortryder han det dobbeltliv, som han har kørt.

'Jeg angrer dybt, at jeg lod mit svigt og løgnene komme så langt ud, som jeg gjorde. Jeg er meget ked af og kan se, at jeg har forvoldt meget smerte og vrede hos mennesker, der stod mig allernærmest.

'Jeg er nu i gang med en proces, hvor jeg får professionel hjælp, for jeg ønsker at blive en bedre udgave af mig selv. For det er ikke første gang i mit liv, at jeg har svigtet i mit privatliv gennem længere tid,' skrev forbundsformand Per Christensen, kort inden B.T. publicerede den første artikel fredag aften.