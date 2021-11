I en by af Grindsteds størrelse bør der statistisk set være et tilfælde af den dødelige og pinefulde sygdom ALS hvert fjerde til femte år.

Men fra 2010 til 2021 har der været mindst 17 tilfælde. Det svarer til mere end et tilfælde om året.

Og det er mange, mener to eksperter, som B.T. har talt med.

»Jeg synes, det er et højt tal,« siger overlæge ved Neurologisk Klinik på Rigshospitalet Kirsten Svenstrup.

Ketty mistede sin mand, Thorkild, til ALS. Parret var gift i 34 år. (Privatfoto)

Samme opfattelse deler speciallæge i neurologi Ole Gredal, der har forsket i forekomsten af ALS i Danmark.

Begge forskere peger på, at det er vigtigt at undersøge, om der er en genetisk sammenhæng mellem antallet af ALS-tilfælde i Grindsted, hvis man skal afgøre, om der er en øget forekomst.

Samtidig tyder nye oplysninger, B.T. har fået i sagen, på, at ALS-tilfældene i Grindsted skiller sig ud.

Hvis der er et ALS-tilfælde om året eller mere, kan det ifølge en forskergruppe fra Statens Institut for Folkesundhed være ensbetydende med, at der er en statistisk signifikant overrepræsentation af sygdommen i området.

Det fremgår af en forsøgsprotokol fra Statens Institut for Folkesundhed, som B.T. har fået aktindsigt i.

Og på et møde i Region Syddanmark mandag kom det frem, at det ser ud, som om der i de senere år har været flere tilfælde af ALS hos borgere med tilknytning til Grindsted, end der ses i sammenlignelige byer.

Det oplyser koncerndirektør i Region Syddanmark Kurt Espersen til B.T.

Regionen frikendte ellers Grindsted for at have en øget forekomst af ALS, efter en undersøgelse fra 2019 ikke fandt en overrepræsentation i perioden 1940-2017.

Poul-Erik Damgaard og Anne-Marie fotograferet sammen, et halvt år inden Anne-Marie mistede livet til ALS. (Privatfoto)

Men går man kortere tilbage og ser på slutningen af perioden, nærmere bestemt 2010-2017, har der ifølge undersøgelsen været 12 tilfælde i Grindsted, og det indikerer, at der kan være en stigning, har undersøgelsens hovedforfatter tidligere udtalt til B.T.

»For de meget få tilfælde ser det ud, som om der er en stigning. Det skal dog sammenholdes med udviklingen i sammenlignelige byer. Er der en tilsvarende stigning der, er der ikke en forskel og dermed ikke en øget forekomst i Grindsted,« siger Annette Kjær Ersbøll.

Der er efterfølgende kommet fem nye tilfælde til fra 2017 til 2021.

Siden 1920erne har Grindsteds indbyggere levet side om side med mere end 33 tons giftigt affald.

Fakta om ALS ALS står for amyotrofisk lateral­ sklerose og indebærer, at de nerveceller, som styrer muskelcellerne, af ukendte årsager dør. Uden signaler lammes og sygner musklerne hen.

Først taber man evnen til at røre sig, så til at tale, og når åndedrætsmusklerne påvirkes, dør patienten.

Symptomer på ALS kan være stiv, kluntet gang, en fod, der slæber, utydelig tale og let synkebesvær. Der kræves omfattende undersøgelser, blandt andet med rygmarvsvæskeanalyse og røntgen, for at man kan stille diagnosen.

Man ved ikke, hvorfor sygdommen opstår, men en lille del af tilfældene er arvelige. Flere mænd end kvinder får sygdommen.

I Danmark er der cirka 400 personer med ALS, og hvert år rammes 100 personer af sygdommen. Halvdelen af de ramte dør af sygdommen inden for tre år.

En forurening, der stammer fra Grindstedværket, og som er blevet kaldt en af danmarkshistoriens værste.

Overlæge Kirsten Svenstrup mener dog, man skal være varsom med at drage konklusioner om, at der er en sammenhæng mellem forurening og ALS.

»Man har aldrig kunnet finde det som en forklaring, og der er mange forureninger rundt om i verden,« siger hun.

Speciallæge i neurologi Ole Gredal fortæller, at der er flere faktorer, der kan have en betydning, hvis der er en øget forekomst af ALS i et område. Eksempelvis folks erhverv.

Og vil man undersøge en mulig sammenhæng med forureningen, er det vigtigt at se på, hvor længe ALS-patienterne har boet i Grindsted, hvornår de har fået sygdommen konstateret, og hvor gamle de var, da de fik diagnosen.

»Normalt vil man sige, at fordi det er en sygdom, der kommer sent, så vil der skulle foreligge en lang eksponering,« siger han.

Region Syddanmark har nedsat en forskergruppe, der løbende mødes for at diskutere, hvordan man griber problemstillingen an i fremtiden.