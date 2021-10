Rejselysten er atter vendt tilbage hos danskerne, og det kan i den grad mærkes hos selskabet Jysk Rejsebureau.

Her er efterspørgslen på udlandsrejser nemlig så stor, at selskabet nu har svært ved at følge med.

Det skriver Finans.

»Vores rejsekonsulenter er fuldt bookede, og der kan være flere ugers ventetid. De har ikke tid til at skræddersy rejserne i den takt, som der er efterspørgsel efter,« fortæller Niels Amstrup, der er administrerende direktør hos Jysk Rejsebureau.

Siden juni har Jysk Rejsebureau ellers udvidet deres stab med 25 nye medarbejdere, da selskabet allerede kunne mærke den voksende travlhed tilbage i foråret.

Men selvom der er kommet flere hænder til, må Jysk Rejsebureau alligevel afvise flere kunder hver dag, idet der stadigvæk ikke er nok bemanding til at imødekomme de mange henvendelser.

Det skyldes blandt andet, at det er langt mere tidskrævende end tidligere at planlægge rejser for kunderne, da der skal tages højde for diverse coronarestriktioner, som hele tiden ændrer sig, rundt omkring i verden.

Hvorfor efterspørgslen hos lige netop Jysk Rejsebureau er så stor, vides ikke.

Niels Amstrup peger dog på, at årsagen må være, at selskabet har et bredt udvalg af destinationer, der gør, at kunderne kan rejse, hvorhen de vil.

Herudover fortæller han desuden, at selskabets segment primært er selvstændige samt unge rejsende, som er mindre tilbageholdende og har opsparet en god portion rejselyst.

På nuværende tidspunkt sælger Jysk Rejsebureau mellem 50 og 60 procent af det antal rejser, som selskabet gjorde inden coronapandemien brød ud. Selskabet har desuden en forventning om, at de i 2021 vil sælge 25 procent af rejserne sammenlignet med før corona.