Drømmer du om ferie uden børn?

Så er du ikke den eneste.

Hos rejseselskabet Spies oplever de, at der er en stigning i søgninger efter voksenhoteller, hvor børn under 16 år skal se sig om efter et andet sted at bo.

Tallet er 16 procent højere i 2021 sammenlignet med 2019, før coronakrisen havde spredt sig til hele verden, hvor mange har været hjemsendt fra arbejde og har hjemmeundervist deres børn.

Kunne du finde på at booke et børnefrit hotelophold?

»Selvom de fleste af vores gæster på Sunprime (børnefrit rejsetilbud, red.) er mellem 50-64 år, så ser vi faktisk, at den næststørste gruppe er under 30 år,« siger Sofie Folden Lund, der er kommunikationschef hos Spies, i en pressemeddelse.

Kommunikationschefen uddyber, at der her kan være tale om personer, der endnu ikke har fået børn, der ønsker fred og ro til at slappe af.

På de børnefrie hoteller er der især fokus på indretning, mad og velvære.

Ifølge Spies er det oftest kvinderne, der sidder bag computerskærmen og afsøger mulighederne for at komme væk fra hverdagen og især børn. Uagtet om det gælder deres egne eller andres.

De udgør hele 55 procent af gæsterne på tilbuddene til børnefrie ferier.