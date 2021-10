Små virksomheder bukker under på stribe i Danmark.

Faktisk sker det så ofte, at Danmark indtager bundplaceringen ud af 28 europæiske lande, når det gælder overlevelse blandt små virksomheder.

Det viser en opgørelse, som den britiske virksomhed Money.co.uk har foretaget, skriver Finans.dk.

For at være helt præcis har Money.co.uk undersøgt, hvor stor en andel af de stiftede virksomheder i 2013 med op til 10 ansatte, der stadig var i live fem år efter etableringen. Det er de nyeste tal fra den europæiske statistikbank, Eurostat.

Og her skraber Danmark altså bunden.

»Danmark er det værste land i Europa for 5-års overlevelse,« skriver Money.co.uk.

Blot 42 procent af de nystiftede, danske virksomheder var i live efter fem år.

Til sammenligning ligger Frankrig helt i top med en overlevelse på hele 75 procent.

Sverige indtager andenpladsen med en overlevelse på 73 procent.

Det fremgår ikke af Finans.dk, hvorfor små danske virksomheder har klaret sig så ringe.

Men en stor del af forklaringen er formentlig, at Danmark netop i 2013, hvor Money.co.uk’s opgørelse indledes, introducerede en helt ny selskabsform, som kunne etableres med et indskud på bare én krone.

Selskabsformen var et såkaldt iværksætterselskab – også kaldet IVS.

Allerede dengang sagde kritikerne, at de små iværksætterselskaber kunne blive en magnet for plattenslagere og konkursryttere.

Og i 2018 udsendte Erhvervsministeriet en pressemeddelelse, der langt hen ad vejen gav kritikerne ret:

»Med introduktionen af iværksætterselskaberne er antallet af selskaber, der sendes til tvangsopløsning, steget,« skrev ministeriet og tilføjede, at iværksættervirksomhederne var overrepræsenterede blandt virksomheder, der var under mistanke for at svindle.

Selskabsformen findes ikke længere i Danmark.

I dag skal iværksættere enten oprette et ApS med en startkapital på 40.000 kroner eller drive en virksomhed, som de hæfter for personligt.