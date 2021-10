Vinteren nærmer sig med hastige skridt, så det er tid til at komme i arbejdstøjet.

Den skiftende årstid betyder nemlig, at der er rigtig mange ting omkring din bolig og have, der kræver din opmærksomhed. Gør du det rigtigt, stiller du dig godt. Men du kan også begå grelle bommerter, som kan koste dyrt.

B.T. har i samarbejde med to eksperter lavet den ultimative tjekliste med 18 punkter, som du skal rette fokus mod lige nu.

For at se nærmere på boligen har vi allieret os med Chris Skaarup, byggesagkyndig og energikonsulent og ejer af Norca.

I forbindelse med haven er det Berit Rørbøl, haveekspert hos Videncentret Bolius, som tegner og fortæller.

Chris Skaarup har følgende ting, du skal være opmærksom på i din bolig.

Radiatoren

»Tjek, at den er udluftet, så den virker, som den skal, når du tænder op for varmen. Hvis der er meget luft i systemet, vil din radiator være kold, og du får ikke det optimale ud af den.«

Du skal tømme radiatoren for luft Foto: Henning Bagger

Opvarmning

»Den billigste måde at varme sit hus op på er at holde en konstant temperatur i alle de rum, du bruger. Det er mere effektivt, når det kører konstant på den samme varme, end når man pludselig skruer varmen op. Så lad være med at slukke for varmen, når du ikke er hjemme.«

Kælder

»Det er her, det kan gå helt galt om vinteren. Det er ganske normalt, at der kommer fugt ind gennem væggene, men man skal sørge for, at det kan ledes ud i rummet. Sæt varme på og luft gerne ud et par gange om dagen, ellers øger du risikoen for at få skimmelsvamp.«

Krybekælder

»Det er en rigtig dårlig idé at lukke ristene på ydermuren til. Er de lukkede, er der ikke ventilation nok, og man risikerer, at der kommer fugtophobning og svamp i kælderen. Lukker du ristene til for at undgå, at der er træk under gulvet, bør du overveje at få det isoleret.«

Vinduer

»Utætte vinduer er en rimelig stor synder, der skaber dårligt indeklima og sætter spor på varmeregningen. Tjek, om listerne er tætte, og få dem udbedret. Hvis træværket har det dårligt nu, kan du være sikker på, at det har det endnu værre på den anden side af vinteren.«

Taget

»Tag fat i de tagplader, du kan nå. De må godt kunne rykke sig en lille smule, men det må ikke være sådan, at de sidder løst. Tjek, om der er revner i tagsten eller eternitplader, for det skaber risiko for, at der kan trænge vand ind.«

Tagrummet

»Det er en god idé at tage et kig i sit tagrum et par gange over vinteren. Tjek, at undertag slutter tæt, og at der ikke er revner. Det er okay, at der af og til kommer mindre fygesne på loftet, men det er vigtigt, at det også forsvinder, og at fugten ventileres væk igen.«

Udendørs vandhaner

»Sluk vandtilførslen til alle udvendige haner, medmindre de er opvarmet, så de kan holde til frosten.«

Nedfaldne blade i tagrenden. Foto: Bjarke Ørsted

Tagrender

»Tjek, om den er stoppet til. Løber der vand ud over tagrenden, sker der skader på murværket og træværket, når det bliver fugtigt gennem vinteren.«

Facader

»Tjek sokler og fuger for revner. Har du pudset facade, så undersøg, om der er revner i pusset. Det bliver kun værre i løbet af vinteren, hvis der kommer fugt på, og det risikerer at spring i stykker.«

Kloaker

»Sørg for, at der ikke ligger meget slam, så vandet bliver forhindret i at løbe ud. Det gælder specielt dem, som har fælles kloakering, hvor der løber regnvand i kloakken.«

Fliser og gangarealer

»Tjek, at fliserne skråner væk fra huset, så sneen ikke ryger ned mod huset, når den kommer.«

Haven

Og så rykker vi en tur i haven.

Berit Rørbøl fra Videncentret Bolius guider os igennem med følgende punkter.

Hækken

»Man skulle gerne have klippet hækken for sidste gang nu. Hvis du klipper den nu, når den at sætte små nye skud, som ikke når at blive hærdet inden vinteren, og den risikerer at få frostskader. Hold nallerne væk de næste par måneder. Trænger hækken til at blive klippet, så vent, til den har smidt bladene.«

Græsset

»Det er typisk i oktober, at græsset skal slås for sidste gang, men det afhænger af vejret. Når jordtemperaturen rammer seks-syv grader, holder græsset op med at gro. Der skal man slå det en sidste gang og så lade det være.«

»Normalt skal man slå græsset ned til tre centimeter, men her den sidste gang skal det være en centimeter længere, så man beskytter de frostfølsomme rødder. Du skal ikke gøde plænen nu, vent til foråret. Fej bladene væk fra plænen og put dem under buske, træer og staudebede. Ligger bladene på græsset, kan det danne skimmel.«

Det er tid til at gå i aktion i hus og have Foto: Lars Rievers

Træer

»Nogle træer skal beskæres nu, men det er ved at være sidste udkald for kirsebær, blomme, ahorn og birk. Det er meget saftige træer, som 'bløder'. Man må ikke beskære dem senere end i oktober, for så vil de blive ved med at bløde og har ikke energi til at lukke såret igen. Andre træer for eksempel pære- og æbletræer kan man godt beskære hen over vinteren.«

Bede

»Efterhånden som de visner ned, skal man bare lade dem stå. Bladmasser og blomster, der visner ned, ligger og beskytter rødderne over vinteren.«

Planter og potter

»Efteråret er det bedste tidspunkt at plante i haven. Alt, hvad du køber i en potte, skal plantes ud nu. Rødderne får stadigvæk noget varme, og fugtigheden i jorden stiger, fordi der kommer vand nu, og solen ikke tørrer jorden ud. Temperaturen er varm nok, til at rødderne kan etablere sig, og til foråret har de så energi til at skyde.«

»Det er også nu, du skal plante hække, roser, træer, og det er nu, man skal sætte løg. Fra september og frem til frosten sætter ind, kan man sætte forårsløg som påskeliljer, vintergækker, krokus og prydløg.«

»Nogle planter i potter kan ikke klare frost, så de skal beskyttes ved at blive dækket til eller stilles ind til husmuren, hvor der ikke er frost.«

Dræbersnegle

»Det er nu, du skal finde dræbersnegleæg og destruere dem. De ligner nogle små perler på 2-4 millimeter i diameter og ligger gerne i klumper op til 60 stykker i nærheden af et fugtigt miljø.«