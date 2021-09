Rekordhøj beskæftigelse, priser på byggematerialer, der buldrer op, og enorm travlhed.

Der er fuld knald på håndværksbranchen i disse dage, og det betyder, at du som kunde ofte skal vente relativt længe og betale en relativt høj pris for en håndværker. Det er der mange, der ikke vil vente på. Så de tager sagen i egen hånd og gør det selv.

Men det skal du passe på med i en del tilfælde.

Det kan ende grueligt galt, hvis du begiver dig ud i ting, du ikke har styr på.

»Uanset hvor dygtig til at gøre det selv, man er, så er der altså en grund til, at nogle ting kræver autorisation. I nogle tilfælde er det helt afgørende, at opgaven udføres korrekt,« siger Henrik Bisp, fagekspert inden for byggeteknik og huseftersyn hos Videncentret Bolius:

»Man må væbne sig lidt med tålmodighed i en tid, hvor håndværkerne har travlt. Det gælder om at slå koldt vand i blodet og få en håndværker ud.«

Det er især på tre specifikke områder, at Henrik Bisp advarer mod, at man gør det selv.

Elarbejde, vvs-arbejde og kloakarbejde.

»De tre områder er særlige, fordi de på mange punkter kræver autorisation. Det handler om sikkerhed, så det er vigtigt, at det gøres efter gældende normer og regler og med de rigtige materialer,« siger Henrik Bisp og uddyber:

»Man risikerer, at det ender galt. Trækker du selv strøm, og det ikke gøres korrekt, så kan du, over tid, risikere at få stød, eller at det starter en brand. VVS-arbejde kan måske se fint ud nu og her, men på sigt er det måske ikke tæt, og så kan det blive et stort problem. Det er vigtigt, at det bliver lavet af en autoriseret håndværker.«

Også forhandleren Biltema er ude i en pressemeddelelse og advare imod, at folk giver sig i kast med gør det selv-projekter inden for el, vvs og kloak.

»Vi oplever, at lysten til at gøre det selv fortsat er rigtig stor blandt danskerne. Mange har fundet glæden ved selv at renovere og bygge i hjemmet, og der er stadig flere, der efterspørger udstyr og værktøj til byggeprojekter derhjemme,« siger Per Normann, som er gør det selv-ekspert hos Biltema:

Foto: PR Vis mere Foto: PR

»Det er naturligvis vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er alle renoverings- og byggeopgaver, man bør give sig i kast med på egen hånd.«

I forbindelse med pressemeddelelsen fra Biltema er følgende råd knyttet til hvert område.

Elinstallationer

De fleste elinstallationer kræver en autoriseret elinstallatør. Undgå at arbejde i måler- eller HFI-relæ.

Du må gerne montere stikprop på en forlængerledning, tilslutte lampe i et lampeudtog og lave reparationer på elektriske apparater. Er du i det mindste i tvivl, så kontakt en fagmand.

VVS

Mindre VVS-opgaver med montage af toilet, tilslutning af vandhane eller toilet, bruser og tilslutning af vand til vaskemaskine kan du godt selv stå for at udføre.

Men du skal holde dig fra at pille ved den eksisterende vand- og afløbsinstallation i boligen samt at lave nye VVS-installationer i boligen eller arbejde på varmeinstallationer.

Kloakering

Du kan godt selv rense dit afløb, et stoppet toilet eller vandlåsen.

Men når det kommer til selve kloakeringen, udskiftning af rør, generel etablering eller reparation af kloak, dræn og slamsugning, skal du have en professionel ind over.