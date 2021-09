Det sker stort set hver eneste dag.

En kunde kommer frem til kassen i et supermarked eller en købmand og har alkohol med i kurven. Medarbejderen beder om at se legitimation for at sikre, at kunden er gammel nok. Det udvikler sig til en episode, hvor kassemedarbejderen bliver overfuset. Episoder, som det nu skal være slut med.

Sådan lyder det i hvert fald fra De Samvirkende Købmænd, der organiserer 1.500 detailbutikker.

Og de bakkes op af flere kæder i detailhandlen.

Detailhandlen ser gerne, at din alder bliver knyttet til dit betalingskort.

For at stoppe de ubehagelige episoder har de fremsat et forslag, der kommer til at betyde en ganske markant ændring af dit betalingskort.

»De er flere ting, der kan gå galt i de her situationer. Medarbejderne kan fejlvurdere alderen, så kunden kommer ud med varer, de ikke har lov til at købe. Men vi ser også, at kunder bliver sure over at blive bedt om legitimation og presser kassemedarbejderen med ubehagelige kommentarer eller tilsvininger,« siger Claus Bøgelund Nielsen, vicedirektør i De Samvirkende Købmænd:

»Og så er det bare, vi siger: Lad os få klaret de her situationer med betalingskortet.«

Helt konkret går forslaget på, at dit betalingskort skal markeres med din alder.

I dag er det sådan, at det kun er banken, der kan vide noget om, hvem der ejer et givent betalingskort. For butikken er dit betalingskort blot 13 cifre i deres system.

Men nu ser De Samvirkende Købmænd altså gerne, at der udvikles en teknisk løsning, så din alder bliver knyttet direkte til dit betalingskort.

»Idéen er så teknisk at markere de varer, som der er en aldersgrænse på: tobak, medicin, alkohol, den slags. Når du så kører kortet igennem, bliver købet godkendt, hvis du er gammel nok. Er du ikke gammel nok, så bliver det afvist,« siger Claus Bøgelund Nielsen:

»Der skal fjernes noget ubehag fra medarbejderen, og vi skal have nedbragt de gange, hvor de her varer bliver solgt til mindreårige. Det, tror vi, det her kan bidrage til.«

Forslaget stilles, før politikerne til efteråret skal forhandle om en indsats, der skal få færre unge til at drikke alkohol.

I avisen Politiken tilkendegiver 7-Eleven, Salling Group og Coop, at de bakker op om forslaget, ligesom Kræftens Bekæmpelse bakker op.

Som del af pakken vil detailbranchen selv stille med finansieringen.

»Vi skal nok selv betale for den her løsning. Vi står ikke og beder politikerne om penge,« understreger Claus Bøgelund Nielsen.

Finans Danmark, der organiserer bankerne, er imod forslaget.

Og allerede nu hagler det ind med negative kommentarer under Politikens artikel på Facebook, hvor flere mener, at det er endnu et skridt mod et overvågningssamfund.

»Vi beder ikke om, at navn, adresse eller køn bliver knyttet til kortene, det er udelukkende alder. Der er ikke nogen, der ophober data ude i butikkerne, det kommer ikke til at ske,« forsikrer Claus Bøgelund Nielsen:

»Vi skal have taget afstand fra den tvivl om, hvad folks oplysninger bliver brugt til. Det skal gøres klart via en eventuel politisk aftale, hvor det understreges, at funktionen udelukkende er at kontrollere alderen.«

Om forslaget bliver til noget, er fortsat uvist.

Over for Politiken oplyser både Erhvervsministeriet og Sundhedsministeriet, at man er opmærksom på forslaget.