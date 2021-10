Efter halvandet år med karantænekrav og strenge indrejserestriktioner er det blevet Thailands tur til genåbning.

Til manges store glæde kan færdigvaccinerede danskere rejse til ferieparadiset i Sydøstasien fra 1. november.

Og genåbningen bliver i den grad udnyttet. Interessen for ferie i Thailand er nemlig eksploderet.

Hos Momondo oplever de, at søgninger efter fly til Thailand er steget med omkring 226 procent de seneste syv dage sammenlignet med de samme dage måneden inden.

Og denne eksploderende interesse hører til sjældenhederne. Det fortæller Per Christiansen, der er Momondos danske talsperson.

»Det er vildt og aldrig set før. Det er en unik situation. Vi havde forventet, at søgningerne ville stige, men det overrasker os, at de stiger så kraftigt, som vi ser lige nu,« fortæller han.

Per Christiansen oplyser desuden, at man stadig skal fremvise negativ coronatest ved indrejse, og så er der mulighed for at rejse frit rundt mellem de populære turistmål som Bangkok, Phuket, Krabi og Koh Samui.

Top-10 over de mest søgte lande den seneste uge: 1. Spanien

2. Thailand

3. Storbritannien

4. Italien

5. Frankrig

6. USA

7. Tyskland

8. Tyrkiet

9. Forenede Arabiske Emirater

10. Portugal Listen er baseret på flysøgninger på momondo.dk foretaget i perioden d. 22.-28. oktober, 2021 med afrejse fra enhver dansk lufthavn i perioden 1. november, 2021-28. februar, 2022.

Som listen over lande viser, placerer Thailand sig på andenpladsen. Og det er opsigtsvækkende, når man tager i betragtning, at landet først lige har annonceret, at de åbner op for indrejse:

»Thailand er, og har i mange år været, en af danskernes favoritdestinationer. Men det viser hvor stor efterspørgslen er, når landet allerede ligger på andenpladsen,« siger Per Christiansen.

Han mener, at det blandt andet skyldes timingen.

»Danskere søger destinationer, hvor man kan få varme. Og højsæsonen i Thailand begynder nu, hvor temperaturen passer til danskerne. Så det er rigtig god timing, og interessen plejer at være stor netop nu.«

Top-10 over de mest søgte byer den seneste uge: 1. London

2. Bangkok

3. Paris

4. Malaga

5. Dubai

6. Phuket

7. Istanbul

8. Berlin

9. Rom

Men noget, der ikke er, som det plejer og er ganske nyt under solen, er rejsemarkedet i sin helhed. Hos Momondo oplever nemlig de, at rejsemarkedet er fuldstændig omvendt i år.

»Normalt er danskernes rejselyst nedadgående i efteråret, og de fleste booker efter jul, ind i januar og frem mod sommeren. Men i år er det anderledes. På grund af corona går det helt amok med rejsesalget, i takt med at store destinationer som Bangkok og Phuket åbner,« fortæller Per Christiansen.

Udenrigsministeriet gør dog opmærksom på, at der fortsat er risiko for smitte med covid-19 i hele verden.

Du bør læse om indrejseregler, karantæne- og testkrav på den relevante danske ambassades hjemmeside. Mange lande har fortsat helt eller delvist indrejseforbud for nogle rejsende.