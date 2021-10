Bilejerne på Østerbro kan se frem til at få en håndsrækning fra Københavns Kommune.

Men vi snakker ikke store tal.

Østerbroborgerne kan nemlig se frem til, at der bliver optegnet 41 nye pladser i bydelen. Det skriver københavnliv.dk.

Københavns Kommune er i gang med at ændre såkaldte længeparkeringspladser til nye skråparkeringspladser, der ifølge Teknik- og Miljøforvaltningen er nemmere at bakke ind på.

De placeres på gaderne Aldersrogade, Glænøgade og Tåsingegade. Her af 21 på Aldersrogade, syv på Glænøgade og 13 på Tåsingegade.

Gaderne går dermed fra at have 120 til 161 almindelige parkeringspladser, når arbejdet er færdigt i november.

Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser til mediet, at det er stigningen i bilejere på Østerbro, der er årsagen til beslutningen.

Senest kom det frem, at kommunen havde solgt flere parkeringslicenser, end der var parkeringspladser i bydelen. Det gjorde sig i øvrigt gældende i syv ud af ni licenszoner i København.

Planerne, omend det ikke er i stor skala, går imod kommunens plan for 2022, hvor 5.000 almindelige parkeringspladser omdannes til dele- og elbilspladser.

Derudover vil man oprette 15 nye parkeringszoner i udkanten af København, hvor det er meningen at pendlere kan parkere deres bil og så tage videre med cykel eller offentlig transport derfra.

B.T. kunne for nylig berette, at man i de nye parkeringszoner budgettere med at hente 28 millioner i indtægter fra p-bøder i 2024 og 2025.