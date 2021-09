I det store milliardbudget, som Københavns Kommune fremlagde torsdag, blev der tildelt en million kroner til en forundersøgelse af den såkaldte ‘skøjtehalsgrund’ mellem Østerbro Stadion og Parken.

Det kan virke som en dråbe i det store budgetocean. Men tag ikke fejl, pengene kan lægge grundlaget for en markant udvidelse af Parken.

Det siger beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune Cecilia Lonning-Skovgaard (V) til B.T. København.

»Det er det første skridt i forhold at udvide Parken, som DBU længe har ønsket sig, og som vi også har stor interesse i,« siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

Parken kan i øjeblikket rumme 38.000 tilskuere til fodboldkampe. Det kan ændrer sig i fremtiden. Foto: Scanpix Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Parken kan i øjeblikket rumme 38.000 tilskuere til fodboldkampe. Det kan ændrer sig i fremtiden. Foto: Scanpix Foto: Mads Claus Rasmussen

I første omgang skal en forundersøgelse vurdere, om der kan etableres et ‘multifunktionelt byggeri’ på grunden, men undersøgelse kan samtidig fortælle om mulighederne for en potentiel udvidelse af nationalarenaen.

»Vi skal have fundet ud af, om man kan bygge nogle idrætsfaciliteter eller måske nogle klubfaciliteter til fællesklubberne,« siger borgmesteren.

Intet er dog på plads endnu, og der er tre parter i DBU, Københavns Kommune og Parken Sport & Entertainment, der skal blive enige om planerne.

Finder man en løsning, giver det pludselig en masse muligheder for København og dansk idræt.

Beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune, Cecilia Lonning-Skovgaard (V) er meget interesseret i at udvide Parken. Arkivfoto: Scanpix. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune, Cecilia Lonning-Skovgaard (V) er meget interesseret i at udvide Parken. Arkivfoto: Scanpix. Foto: Niels Ahlmann Olesen

»Der ligger et kæmpe potentiale i det her. Vi har selvfølgelig en interesse i, at vi har et stort tidssvarende stadion i byen. Dameslutrunder. Hvis vi skal kunne tiltrække store begivenheder som en kvindeslutrunde eller en Europa League-finale, så kræver det et stadion med plads til 50.000 tilskuere,« siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

DBU har tidligere ønsket sig et stadion, der kan rumme 50.000 tilskuere til fodboldkampe, som Parken hidtil kun har kunnet rumme til koncerter.

Lørdag åbner Parken op for fulde huse til en koncert for første gang siden nedlukningen i marts 2020, når det danske rockband The Minds of 99 spiller en udsolgt koncert.