Cykelturen fra Indre By til Amager kan nu få lidt mere krydderi.

En ti meter høj fallosformet skulptur, skal efter alt at dømme pryde Christmas Møllers Plads på hjørnet af Amagerbrogade og Vermlandsgade.

Det er på trods af adskillige naboklager fra andelsforeningen A/B Vennelyst, der ligger lige ud til pladsen.

»Der er mange, der har taget fat i mig. Det er jo grimt af helvede til,«, siger formand for A/B Vennelyst til B.T. København.

Skulpturen blandt andet blevet beskyldt for at ligne »et rektalt sexlegetøj«.

Teknik- og Miljøforvaltningen bad kort inden sommerferien om høringssvar på projektet, der går under navnet ‘Porten til Amager’. Det er ikke et optimalt tidspunkt at gøre det mener formanden, der også plæderer for at antallet af ældre borgere, har begrænset antallet af høringssvar.

Det til trods, er der alligevel tikket ni høringssvar ind, hvor langt størstedelen ifølge Per Munch er kritiske over for projektet. De kunne dog ligeså godt have sparet kræfterne, mener han.

»Det er meget tydeligt, at de har besluttet, hvad de vil. De er slet ikke interesseret i at høre noget,« siger Per Munch, der står tilbage med en form for afmagt.

»Jeg er i tvivl om, hvad vi kan gøre, de tager jo overhovedet ikke hensyn til de klager, der kommer. Det er simpelthen så groft og grotesk, at man bare tolker de negative henvendelser, som man har lyst,« siger formand Per Munch.

Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (Ø) forklarer, at forvaltningens vurdering vægtes højere end borgernes. De ni høringssvar kommer derfor ikke til at ændre hendes opbakning til anbefalingen af projektet.

»Forvaltningen refererer loyalt, at tre høringssvar er kritiske overfor placeringen, da beboerne frygter at miste udsyn. Forvaltningen kommer herefter med en faglig vurdering, der påpeger, at skulpturen kommer til at stå væsentligt længere væk fra bygningen, end de kritiske høringssvar giver udtryk for, og derfor ikke vil have stor indflydelse på udsynet,« siger Ninna Hedeager Olsen til TV 2 Lorry.