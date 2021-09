Københavns Borgerrepræsentation kunne i går fremlægge kommunens budget for 2022, og det er med en bemærkelsesværdig krølle.

Der er nemlig blevet plads til et taghaveprojekt i Ørestaden, som tildeles otte millioner kroner. Projektet Asgers Have skal være Amagers første tagfarm, og formanden for foreningen bag er begejstret af bevillingen.

»Tagfarmen vil gøre København grønnere og bidrage til det voksende liv og fællesskab, der findes i Ørestad. Det er fantastisk, at politikerne valgte at prioritere projektet,« siger Nick Vikander, formand for Foreningen Asgers Have.

Det foreløbige skitseforslag inkluderer udover områder til dyrkning og beplantning også en restaurant og et forsamlingshus.

Skitse af situationsplanen. Foto: Foreningen Asgers Have

»Det giver god mening at udnytte den plads vi har i København mere kreativt. At taget på et nyt parkeringshus kan blive til et grønt samlingssted viser at det kan faktisk lade sig gøre, og vi glæder os til dialogen med Københavns Kommune og By & Havn om det videre forløb,« siger formand Nick Vikander i en pressemeddelelse.

Skitseforslaget er udarbejdet af Lendager Group.

Tagfarmen placeres på toppen parkeringshuset 'Asger Jorn' i det sydlige Ørestad tæt på Vestamager metrostation. Det forventes åbnet i 2024.

Asgers Have bliver Københavns anden tagfarm efter det 600 kvadratmeter store ØsterGRO på ydre Østerbro.