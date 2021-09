»NEJ TAK, til denne store sorte skulptur ude for mine vinduer. Den vil jo komme til at stå 3-5 meter fra mit udsyn.«

Sådan lyder ét af 9 høringssvar fra beboerne i A/B Vennelyst ved Christmas Møller Plads på Amager, hvor skulpturen »Porten til Amager« skal opføres.

Ud af de i alt 9 høringssvar, så udtrykker otte kritik af skulpturens placering.

Alligevel har Teknik- og Miljøforvaltningen nu vurderet, at beboerne har godkendt skulpturens placering. Det skriver TV 2 Lorry.

»Porten til Amager« har fået en hård medfart. Blandt andet har socialdemokratiets medlem af Teknik- og Miljøudvalget i København, Rune Dybvad, tidligere beskrevet skulpturen som et »rektalt sexlegetøj.«

Og nu har tre socialdemokratiske medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget også undladt at stemme, da opførelsen af skulpturen for nyligt blev behandlet på et udvalgsmøde:

»Vi undlader at stemme for sagen, da vi er uenige i forvaltningens vurdering og beskrivelse af høringssvarene,« står de socialdemokratiske medlemmer noteret for i beslutningsgrundlaget og videre:

»vi klart oplever, at naboerne ikke ønsker skulpturen placeret på den pågældende lokation.«

Kritikken preller dog af på Teknik- og Miljøforvaltningen.

For på trods af de kritiske røster, så vurderer forvaltningen, at »der ikke er fremkommet væsentlige forhold i forbindelse med nabohøringen,« fremgår det af sagsfremstillingen.

Mens socialdemokratiet altså undlod at stemme, så stemte de øvrige partier i Borgerrepræsentationen for opførelsen af »Porten til Amager« på Christmas Møller Plads.