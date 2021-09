'Hvor tror du, du skal hen? Tror du, jeg er færdig med dig?', 'Jeg dræber din mor', 'Din lille luderunge'.

Sådan lyder nogle af de ord, som byrådskandidat for Det Konservative Folkeparti Hussain Ali blev mødt af på en ganske almindelig aftentur i København søndag aften.

I en video, som han har delt på Facebook, hører man, hvordan han bliver mødt af chikane og dødstrusler fra tre ganske unge drenge, da han ankommer til Vanløse Station.

B.T. har valgt at bringe den fulde længde af videoen, som du kan se øverst i artiklen. Det er ingenlunde første gang, at Hussain Ali er blevet mødt med alt fra ukvemsord til trusler på liv og førlighed, når han færdes på gaden. B.T. har tidligere dokumenteret, hvordan han under en gåtur ned ad Nørrebrogade blev filmet og råbt efter.

»Fucking lille luder,« lød det dengang.

Børnene i den aktuelle video er sløret af hensyn til deres alder. Det er uvist, hvem børnene er, og B.T. har derfor ikke haft mulighed for at interviewe deres forældre.

»Jeg har oplevet meget chikane, men det her var voldsomt. Jeg kommer gående, siger ikke noget, taler ikke med nogen, og pludselig bliver jeg bare mødt af de her meget unge drenge, der truer mig med at slå mig ned og bruger et meget grimt sprog. Jeg var helt i chok, og det er en fuldstændig grotesk adfærd,« fortæller Hussain Ali til B.T. og fortsætter:

»Selvom det er forholdsvis små drenge, ved jeg, at mange unge mennesker render rundt med våben. Så jeg tager mine forholdsregler. Der skal ikke mere til end et knivstik, og så kan man være uheldig at miste livet,« siger han.

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

Den seneste uge har han valgt at blive så meget som muligt derhjemme, for at undgå de daglige chikanerende konfrontationer.

»Det her er efterhånden blevet almindeligt for mig. Jeg har ikke tal på, hvor mange gange det er sket, og det er bare ikke okay. Så jeg fik nok, og derfor valgte jeg at filme episoden for at sætte fokus på, hvad det er, der sker,« fortæller han.

For ham er adfærdsmønstret alarmerende og bekymrende, og han retter særligt kritik mod forældrene, som han mener, har svigtet.

»Der er rigtig mange forældre, der bevidst eller ubevidst har smidt deres ansvar væk. Jeg kan huske, at da jeg var på den alder, så lå jeg i min seng på det tidspunkt søndag aften og var klar til at sove, fordi jeg skulle i skole om mandagen. Men de her drenge løber bare rundt på gaden så sent om aftenen, og jeg kunne forestille mig, at jeg ikke er den eneste, der bliver generet,« fortæller han og fortsætter:

»Jeg bliver rigtig utryg, fordi jeg ved, at de her individer vokser op og bliver voksne på et tidspunkt. Når de allerede kan være på den her måde i den alder, de er i, så tør jeg slet ikke at tænke på, hvad der vil ske den dag, de bliver gamle nok til at få en plet på straffeattesten,« siger han.

Videoen vækker opsigt på Facebook, hvor opslaget er blevet delt mere end 2.000 gange. Reaktionerne strømmer ind, hvor der i skrivende stund er kommet næsten 3.000 kommentarer.

'Jeg er fuldstændig rystet', 'Sikke en trist adfærd', ' Det er fuldstændig uacceptabelt', lyder det blandt andet.

Til spørgsmålet om, hvorfor Hussain Ali har valgt at filme episoden, svarer han følgende:

»Jeg synes, det er vigtigt at sætte fokus på den adfærd, jeg og formentlig mange andre møder på gaden. Det kan ikke være rigtigt, at man kan blive antastet på den måde. Det hører ikke til i Danmark på nogen måde,« slår han fast og påpeger, at han vil sætte fokus på et tryggere København medmindre kriminalitet, hvor man kan færdes frit på gaden, uden at skulle frygte chikanerende adfærd.

