Det har mildest talt givet sved på panden for kørelærere i hele landet, når snakken er faldet på mulighederne for at booke teori- og køreprøver. Det har nemlig været en nærmest umulig opgave.

Men nu ser det ud til, at kørelærerne, og dermed også eleverne, går mod lysere tider med mange flere prøver.

Det lover Færdselsstyrelsen, som for nylig har overtaget opgaven med at afvikle teori- og køreprøver i hele landet, i hvert fald i en pressemeddelelse.

»Frem mod 1. marts 2022 planlægger Færdselsstyrelsen at afholde over 60.000 teoriprøver og et tilsvarende antal praktiske prøver,« skriver Færdselsstyrelsen og fortsætter:

»I løbet af de næste 2-3 uger, vil kørelærerne få adgang i bookingportalen, koreprovebooking.dk, til at booke 25.000 teoriprøver af de planlagte 60.000 teoriprøver.«

Allerede i weekenden vil der blive frigivet mellem 7.000 og 8.000 prøver.

Og det kan måske være med til at løse kørerlærerenes hovedpine.

Kørelærere i landets største byer har nemlig gentagne gange fortalt til B.T., at problemerne med at booke teori- og køreprøver ikke kun presser deres forretning til det yderste, men også flere elevers levegrundlag.

»Det ødelægger liv nu! Vi har flere elever, der har mistet jobbet og deres forsørgelsesgrundlag. Vi har også mange elever, der ikke har råd til ekstralektioner, nu hvor de skal vente flere måneder,« fortalte Henrik Lund, administrerende direktør hos den københavnske køreskole HeyWay, i begyndelsen af oktober.

De 60.000 prøver vil blive frigivet løbende de kommende uger.

Færdselsstyrelsen har i den forbindelse valgt at lægge ud med at frigive prøver i København, da der særligt her er stor efterspørgsel. Men derefter vil der blive frigivet prøver i hele landet.

Færdselsstyrelsen skriver desuden, at den forventer at øge den ugentlige prøvekapacitet.

»Løbende frem mod årsskiftet forventer vi, at vores generelle prøvekapacitet er øget omkring 20 procent, i forhold til niveauet fra uge 41,« skriver Færdselsstyrelsen.