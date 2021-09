Den racismedømte leder af Stram Kurs Rasmus Paludan havde ikke kastet længe med Koranen, inden tilskuerne på Blågårds Plads 14. april i 2019 fik nok.

Den anmeldte demonstration endte som bekendt med flyvende brosten, fyrværkeri og kasteskyts fra maskerede unge mod politiet.

Og nu bliver familien til en af de unge mænd, der kastede genstande mod politiet, smidt ud af deres bolig på Blågårds Plads. Det har Østre Landsret nu slået endeligt fast.

Det skriver Berlingske på baggrund af retsdokumenter, mediet er kommet i besindelse af.

En lov fra 2018 giver nemlig boligselskaber mulighed for at smide hele familier ud af deres hjem, hvis beboerne begår kriminalitet i en radius af en kilometer fra ejendommen.



Og da familiens søn i september 2019 blev idømt otte måneders ubetinget fængsel for at have taget del i optøjerne på Blågårds Plads, har boligselskabet Fsb på Blågårds Plads, hvor familien bor, valgt at smide familien ud.

En beslutning familien dog ikke har taget imod uden modstand.

Først har familien kæmpet for at beholde sit hjem i Københavns boligret, og siden har familien kørt sagen i Østre Landsret, som altså nu har endeligt slået fast, at Fsb har ret til at bede familien forlade sit hjem.

Udover at forlade hjemmet, skal familien også betale sagens omkostninger på 25.000 kroner til boligselskabet Fsb.

Endnu en familie fra Blågården venter på at få taget en lignende sag op ved Østre Landsret, mens en tredje familie afventer at få en sag for boligretten i København.