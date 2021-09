Det er ret normalt at være bandemedlem, og der er rigtig mange, der lever et risikofyldt og gadeorienteret liv.

Sådan lyder fordommene omkring de unge i den Københavns bydel Nordvest. Fordomme, der også kommer fra de unge selv.

»Dele af vores by lider under et ufortjent dårligt rygte og en stigmatisering. Det smitter af på de unges opfattelse af sig selv,« siger teknik- og miljøborgmester i København, Ninna Hedeager Olsen (EL).

Men virkeligheden er en helt anden.

Det viser en ny undersøgelse. Her fremgår det, at de unge i Nordvest tror, at det er fem gange mere normalt, end det egentlig er, at leve et gadeorienteret liv for 15 til 18-årige. De tror også, at det er ti gange så normalt at være bandemedlem, som det egentlig er.

Sagt med andre ord, så undervurderer de unge sig selv.

»De unge i Nordvest er langt bedre end deres ry. Men undersøgelsen kalder samtidig på handling, så de negative fordomme ikke bliver til en selvopfyldende profeti,« siger Ninna Hedeager Olsen.

Manden bag undersøgelsen er sociolog Aydin Soei, og han mener, at de unge i Nordvest faktisk gør det ret godt. For de både uddanner sig, passer deres arbejde og har hobbyer i deres fritid.

Og han er enig i, at der skal arbejdes med de unges selvforståelse, som Ninna Hedeager Olsen også er inde på.

»Når der for eksempel hersker en forestilling om, at 20 procent af de jævnaldrende i bydelen er bandemedlemmer, kan det udgøre en risikofaktor i forhold normalisering af bandemedlemskab.«

»Tidligere studier viser, at det har en positiv effekt på både kriminalitet og utryghed at aflive negative myter og sætte fokus på virkeligheden. Nemlig at den dominerende livsstil blandt unge er at være involveret i uddannelse, job og foreningsliv, siger Aydin Soei.

Undersøgelsen bruges til at udvikle fritids- og ungelivet i Nordvest, og på den måde skal det hjælpe til at undgå fordommene og få de unge til at få et andet og mere retvisende selvbillede at dem selv.