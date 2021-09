Politikerne i Glostrup Kommune har aftalt budgettet for kommunen næste år.

Byens borgmester var dog ikke med i aftalen, skriver TV2 Lorry.

Aftalen blev nemlig lavet uden om borgmester John Engelhardt og hans parti, Venstre.

Heller ikke Dansk Folkeparti er med i aftalen.

Socialdemokratiet, SF, Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten skrev søndag aften på Facebook, at de har indgået budgetforlig for 2022 i »en god og konstruktiv samarbejdsånd.«

Venstre og Dansk Folkeparti bliver derimod inviteret til at være med i det indgåede forlig, så aftalen kan blive »så bredt et forlig som muligt.«

Borgmesteren siger til TV2 Lorry, at han ikke ved, hvad der er foregået under forhandlingerne.

Han er også åben for at gå med i aftalen, men understreger, at han ikke kender den i detaljer.

»Venstre vil fortsat gerne have indflydelse, men det er svært, hvis vi møder totalt hemmelighedskræmmeri,« siger han.

John Engelhardt har været borgmester i Glostrup i 12 år. Han genopstiller ikke til efterårets kommunalvalg.

Det er ikke første gang, John Engelhardt er sat uden for indflydelse. Det skete også i 2018, hvor han måtte forlade forhandlingerne efter bare 10 minutter.