Det er fortsat en gåde, hvad der gik forud for et fatalt knivstikkeri på Nørrebro i København tirsdag aften.

Her mistede en 26-årig mand livet, da han blev stukket ned på Hans Tavsens Gade på Indre Nørrebro.

Det oplyser central efterforskningsleder ved Københavns Politi Chenette Westergaard tidligt onsdag morgen.

Politiet fik anmeldelsen klokken 22.58, hvor det kort efter blev konstateret, at en yngre mand var i kritisk tilstand. Han blev efterfølgende sendt til behandling på hospitalet, hvor hans liv ikke stod til at redde.

Onsdag morgen er Københavns Politi stadig til stede på gerningsstedet. Foto: Presse-Fotos.dk

Politiet har hele natten til onsdag været til stede på gerningsstedet, der er afspærret, for at foretage tekniske undersøgelser og vidneafhøringer.

Onsdag morgen arbejder politiet stadig i området.

Ingen er endnu anholdt i sagen, og derfor kan politiet heller ikke sige noget om et muligt motiv.

»Vi er stadigvæk i gang med at efterforske sagen, og vi holder alle muligheder åbne. Vi efterlyser vidner som har været i området omkring Hans Tavsens Gade i det pågældende tidsrum,« siger Chenette Westergaard.

»Hvis de ikke allerede har talt med politiet, bedes de henvende sig på 114.«

Vicepolitiinspektør og leder af personfarlig afdeling Bjarke Dalsgaard Madsen siger til B.T. onsdag morgen, at den afdøde ikke er kendt af politiet, og at det ikke umiddelbart tyder på, at der er tale om et banderelateret opgør.

»Det er for tidligt at sige endnu, men der er intet, der tyder på det lige nu. Man kan flyve under radaren i den verden, men vi kender ham ikke for den slags,« siger vicepolitiinspektøren.

»Lige nu er alt muligt, og vi efterforsker bredt. I øjeblikket drejer det sig om at gå ud på den store klinge og søge i området og afhøre vidner, så vi søger med lys og lygte efter vidner,« siger han.

Også han opfordrer beboere i området eller tilfældige forbipasserende, der måtte have set noget, om at kontakte politiet.

»Også hvis man har overværet en konflikt tidligere på aftenen, som man måske ikke har lagt noget særligt i i første omgang.«

Udover vidner håber politiet også på hjælp fra eventuel videoovervågning fra huse eller parkerede biler i området.

Den 26-årige var af syrisk oprindelse og havde tilsyneladende få pårørende i Danmark.

Derfor er det heller ikke lykkedes politiet at underrette dem endnu.

I en tidligere udgave af denne artikel fremgik det, at den afdøde var af tyrkisk oprindelse. Han var rettelig fra Syrien. B.T. beklager fejlen.