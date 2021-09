»Det var en stor oplevelse og en dejlig tradition at genoplive«

Det fortæller Ib Enevoldsen, der er Managing Director i virksomheden Rambøll, der har hovedkvarter i Ørestaden.

For mens corona har hærget, så har det været stort set umuligt, at mødes og synge i fællesskab.

Og lige præcis dét har de gjort i virksomheden i årtier.

»Morgensang var en del af hverdagen, da jeg kom til Rambøll for 26 år siden, men under corona har vi selvfølgelig ikke gjort det.«

Derfor var det også en glæde for virksomhedens ansatte, da de fornyligt - for første gang siden coronakrisens indtog - kunne stimle sammen i hovedkvarterets atrium og synge af deres lungers fulde kraft.

Ifølge Ib Enevoldsen, så er arrangementet ikke »sådan en ledelsesting,« men noget, som medarbejderne i virksomheden selv stabler på benene hver måned.

Og det er han glad for:

»Det handler jo om sammenhængskraft og identitet. En af de udfordringer vi støder på, når folk arbejder hjemme, er bekymring over, om folk føler en tilknytning til firmaet, og derfor er det dejligt at opleve, at vi har noget at mødes om.«

Hvor de fleste nok har oplevet at deltage i den slags fællessang, hvor ingen i selskabet har lyst til at synge for, så kommer ingen halvkvalt stemme til at hænge alene i luften hos Rambøll.

Udover én medarbejder, der spiller på det flygel, som en af grundlæggerne af Rambøll, Børge Johannes Rambøll, i sin tid har skænket virksomheden, så er morgensangen nemlig også bakket op af en medarbejder, der spiller tværfløjte, én der spiller trækbasun og et kor.

»Vi har et kor på cirka 20 medarbejdere, der står omkring flyglet og synger for, og de kan i den grad synge, og det gør det jo nemt for os andre, at stemme i. Så morgensang hos os lyder rigtig godt,« forklarer Ib Enevoldsen.