Penge, der ikke bliver refunderet. Billetter, der ikke kommer frem. Kundeservice, der er umulige at få fat på.

Både på Trustpilot og til B.T. vælter det ind med frustrerede danskere, der føler sig snydt af Ticketmaster.

Vi har allerede fortalt om de svigtede kunder Rasmus Augustesen, Uffe Karlsson, og Maja Christensen, der med sit opkald gjorde Ticketmasters direktør ret så irriteret. Her er andre kunder, der er rasende:

Annette Assentoft, 62 år, Aarhus

»Jeg må bare konstatere, at det har været nemmere at få oplysninger fra Kandis-Johnny selv end Ticketmaster,« siger Annette Hansen. Vis mere »Jeg må bare konstatere, at det har været nemmere at få oplysninger fra Kandis-Johnny selv end Ticketmaster,« siger Annette Hansen.

Siden 2020 har hun to gange fået aflyst koncerten med Kandis i Aarhus, hun havde købt tre billetter for til samlet 1050 kroner hos Ticketmaster.

»Ingen af gangene hørte jeg fra Ticketmaster om aflysning. Ved sidste aflysning skrev jeg direkte til forsangeren Johnny Hansen på Facebook, og han svarede, at de droppede Aarhus og i stedet skulle spille i Thy. Der kan jeg ikke tage op, så nu er pengene spildt,« siger hun og tilføjer:

»Jeg må bare konstatere, at det har været nemmere at få oplysninger fra Kandis-Johnny selv end Ticketmaster.«

Marinus Hoier, 77 år, Frederikssund

Her ses Marinus Hoier. Foto: Privat Vis mere Her ses Marinus Hoier. Foto: Privat

Han købte 21. januar 2020 to billetter til André Rieu-koncert i Royal Arena, men koncerten blev aflyst, inden han nåede at få billetterne.

Da koncerten i foråret blev annonceret til afholdelse 24. juni, henvendte han sig gentagne gange til Ticketmaster. Telefonen bliver aldrig taget, og han får standardsvar på mails. Og selvom koncerten snart finder sted, ved han endnu ikke, om billetterne er tabt.

»Jeg har også skrevet til Royal Arena, men de sender min henvendelse videre til Ticketmasters kundeservice. Jeg er alvorlig bekymret for, at jeg ikke når at får billetterne før 24. juni, så pengene er tabt. Billetterne har kostet 1.878 kroner, og det er mange penge for et pensionistpar,« siger Marinus Hoier.

Heidi Sabro, 53 år, Præstø

Heidi Sabro, 53 år, Præstø. Vis mere Heidi Sabro, 53 år, Præstø.

I december sidste år købte Heidi fire billetter til koncert med Johnny Madsen. Den blev aflyst, og 17. januar i år modtog hun en mail fra Ticketmaster med besked om aflysningen. Af mailen fremgik det, at pengene automatisk ville blive tilbageført i løbet af 30 dage.

Pengene er – fem måneder senere – stadig ikke kommet.

»Jeg har kontaktet Ticketmaster flere gange, men ikke fået kontakt til dem. Jeg har brugt 1.600 kroner på billetterne, og bliver så provokeret over, at de hele tiden annoncerer nye koncerter på Facebook. Det har de masser af tid til, men ikke til at overføre penge tilbage. Det giver ikke mening.«

Birthe og Bjarne Hansen, 75 og 76 år, Odense

Her ses Birthe og Bjarne Hansen. Foto: Privat Vis mere Her ses Birthe og Bjarne Hansen. Foto: Privat

Sidste sommer skulle Birthe og Bjarne Hansen have rykket billetter til forestilling ved Odense Sommerrevy.

Det skyldtes, at Birthe pludselig skulle have en operation i sin hofte, men det var umuligt at komme igennem til Ticketmaster for at rykke til anden forestilling. Så prisen for billetterne er tabt.

»Vi skulle ikke have penge tilbage, men bare flyttet til anden dato, fordi min hustru skulle opereres. Men Ticketmasters kundeservice svarede hverken på vores mails eller tog telefonen, når vi ringede,« siger han.

Lis Lund, 56 år, Lolland

Lis Lund, 56 år, Lolland. Vis mere Lis Lund, 56 år, Lolland.

I forbindelse med en aflyst koncert med Scorpion i Boxen ville Lis i kontakt med Ticketmaster for at høre om refundering af billetter. Men det er en umulig opgave, fortæller hun.

»Hverken jeg eller Live Nation, som jeg har købt billetterne gennem, kan få fat på Ticketmaster,« siger hun og tilføjer:

»Der er altid problemer med dem, og min mand og jeg er nået dertil, hvor vi ikke gider købe hos dem mere. Jeg elsker koncerter, men nu opgiver jeg.«

John Jensen, 74 år, Odense

Her er John Jensen. Foto: Privat. Vis mere Her er John Jensen. Foto: Privat.

Dagen før John Jensen skal til koncert med Andrew Lloyd Webber i Odense, opdager han, at den er aflyst ved at ringe til koncertstedet.

Han hører ikke fra Ticketmaster, og han får heller ikke besked om, hvornår Andrew Lloyd Webber i stedet skal spille, så han ringer flere gange til Ticketsmasters kundeservice.

»Jeg når at høre ventetonen, der er sangen til 'Barndommens Gade' så mange gange, inden jeg kom igennem til Ticketmaster. Men jeg fik bare at vide, at de ikke kunne refundere billetten, da tidsfristen var overstået. Jeg er godt træt af dem,« siger han.

Danskere i opråb mod Ticketmaster. Vis mere Danskere i opråb mod Ticketmaster.

Men hvad siger Ticketmasters direktør, Jakob Lund, til kritikken fra de vrede kunder?

Igen og igen har han den seneste uge sendt samme svar, hvor han forklarer, at der lige nu er rigtig mange, der igen bestiller billetter til arrangementer, og han beklager, at det betyder pres på Ticketmaster.

»Vi arbejder både helt kortsigtet med tilførsel af yderligere ressourcer og langsigtet med diverse nye servicetiltag, så vi kan bringe vores fanservice tilbage på det høje niveau, som vi normalt har,« siger Jakob H. Lund og forventer forbedringer.

»Jeg forventer derfor, at vores serviceniveau forbedres uge for uge.«