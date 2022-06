Lyt til artiklen

En ny dårlig sag rammer nu udskældte Ticketmaster.

B.T. kan afsløre, at Ticketmaster har solgt billetter til en koncert, der i flere uger har været aflyst.

Lige indtil torsdag eftermiddag har man på Ticketmasters hjemmeside kunnet købe billetter til en koncert med Snoop Dogg i efteråret i København.

I maj meddelte Snoop Dogg ellers på sine sociale medier, at han har valgt at aflyse hele sin europæiske turné på grund af kalenderproblemer.

Dokumentation: Indtil torsdag eftermiddag omkring klokken 15 var det stadig muligt at købe billetter til den ellers aflyste koncert med Snoop Dogg i Royal Arena 10. september. Billedet er taget torsdag ved middagstid, hvor der kunne købes billetter. Vis mere Dokumentation: Indtil torsdag eftermiddag omkring klokken 15 var det stadig muligt at købe billetter til den ellers aflyste koncert med Snoop Dogg i Royal Arena 10. september. Billedet er taget torsdag ved middagstid, hvor der kunne købes billetter.

Det betød dermed, at alle fans, der havde set frem til at se den ikoniske rapper i Royal Arena 10. september, måtte se langt efter 50-årige Snoop Dogg, hvilket B.T. beskrev 31. maj.

Først torsdag eftermiddag bliver det formelt meldt ud på Ticketmasters hjemmeside, at koncerten er aflyst, og at det dermed ikke længere er muligt at købe billetter.

Det sker cirka tre timer, efter B.T. har sendt en mail til Ticketmasters direktør, Jakob Lund, hvor vi spørger, hvorfor man stadig kan købe billetter til en koncert, der allerede i maj var aflyst af Snoop Dogg selv.

De seneste dage har frustrerede danskere stået frem med mere eller mindre enslydende historier i B.T. Og nu er der altså endnu en dårlig sag for Ticketmaster – og ikke mindst deres kunder.

Uffe Karlsson har billet til koncert med Snoop Dogg og har ikke hørt noget om, at den er aflyst. Vis mere Uffe Karlsson har billet til koncert med Snoop Dogg og har ikke hørt noget om, at den er aflyst.

En af dem, der allerede har købt billet til koncerten, er Uffe Karlsson fra Brønshøj.

Torsdag har han intet hørt om en aflyst koncert og heller ikke set noget til en refundering.

»I første omgang har jeg afventet en officiel udmelding fra Ticketmaster, men den lader åbenbart vente på sig. Det har også undret mig, at man stadig kan købe billetter, når den tilsyneladende er aflyst,« lyder det fra Uffe Karlsson.

Heller ikke Michella Frederiksen fra Hvidovre har hørt noget fra Ticketmaster, men det er hun ikke overrasket over.

Michella Frederiksen fra Hvidovre har ikke høje forventninger til Ticketmaster. Vis mere Michella Frederiksen fra Hvidovre har ikke høje forventninger til Ticketmaster.

»Vi, som er deres kunder, har desværre nok bare vænnet os til, at de er længe om at aflyse arrangementer,« siger Michella og tilføjer:

»Det har jeg i hvert fald prøvet en del under corona, og man vil jo ikke miste sine penge, på grund af at de bliver sure på en.«

Som nævnt kontaktede B.T. torsdag formiddag Ticketmasters direktør, Jakob Lund, med spørgsmålet om, hvorfor de sælger billetter til en aflyst koncert og ikke har oplyst deres kunder om situationen.

Og klokken 14.44 ringede chefen for agentburauet Smash-bang-pow så og fortæller, at han er oplyst om B.T.s henvendelse til Ticketmasters direktør, og han kan meddele, at koncerten med Snoop Dogg formelt er aflyst.

Dermed er det torsdag eftermiddag slut med billetsalg.

»Grunden til, at man har kunnet købe billetter til Snoop Dogg, er, at vi ikke har modtaget nogen formel aflysning på koncerten fra Snoop Doggs hold, så juridisk set er jeg forpligtet til stadig at sælge billetter. Men det, vi har gjort lige nu og her, det er, at koncerten nu er meldt udskudt,« siger direktøren, der ikke ønsker sit navn frem.

Men Snoop Dogg aflyste jo allerede koncerten i maj?

»Jeg har ikke fået nogen formel aflysning før i dag. Det er korrekt, at Snoop Dogg har skrevet på sin Instagram, at han ikke kommer, men så længe jeg ikke har modtaget officielle papirer, kan jeg ikke aflyse,« siger han.





Vi har tidligere i dag henvendt os til Ticketmasters direktør for at få en kommentar til, at der kan købes billetter til Snoop Dogg, og nu ringer du så og siger, at det formelt er aflyst. Hvordan hænger det sammen?

»Jeg har arbejdet i døgndrift for at få den formelle aflysning, og jeg har fået mange mail fra utilfredse kunder. Så det er en rigtig træls situation,« siger agentchefen.

Men hvad med alle dem, der har købt billet til Snoop Dogg, får de deres penge tilbage?

»Lige så snart jeg får en ny dato, så melder vi den ud, og så starter der en helt normal refunderingsproces, hvor folk kan få pengene tilbage. Det er meget beklageligt, at vi ikke har kunnet komme med den udmelding noget før. Det er vi super, super kede af,« siger han.