En smadret spa. Intet varmt vand. Store problemer med myrer. Skimmelsvamp.

35-årige Christina Fjord har ikke meget godt at sige om sommerhusudlejningsfirmaet Novasol.

I maj lejede hun sammen med sin familie et sommerhus i Haslevgårde Strand i Nordjylland. Fem dages luksus med indendørs swimmingpool til 8.104 kroner.

Men sommerhuset levede langtfra op til forventningerne.

Spaen i det sommerhus, Christina Fjord lejede, var også i stykker. Og den blev aldrig lavet. Foto: Privat Vis mere Spaen i det sommerhus, Christina Fjord lejede, var også i stykker. Og den blev aldrig lavet. Foto: Privat

»Da vi ankom, kunne vi først konstatere, at højstolen og barnesengen var gået i stykker,« siger Christina Fjord og fortsætter:

»Det første døgn var vi uden varmt vand, og spaen virkede heller ikke. Den var gået i stykker. De sendte en reparatør ud, men han kunne ikke nå at lave den til vores ophold,« siger Christina Fjord.

Christina Fjords oplevelser er ikke enestående. B.T. har de seneste dage kunnet fortælle om Edel Cecilie Handeland og Morten Kracht, der begge blev mødt af det samme ulækre sommerhus i Marielyst i juli i år.

Sommerhuset var blevet efterladt af nogle studenter, der havde festet en hel uge, uden at der var blevet gjort rent. I stedet for et indbydende sommerhus blev de mødt af brugte kondomer, blod på sengen, gryder med efterladt kødsovs og en masse efterladt skrald.

Der var store problemer med myrer i det sommerhus, Christiana Fjord lejede. Foto: Privat Vis mere Der var store problemer med myrer i det sommerhus, Christiana Fjord lejede. Foto: Privat

Morten Kracht fortalte til B.T., at huset 'lignede et rædselshus fra en gyserfilm', og han og familien droppede helt at leje sommerhuset og fik i stedet pengene tilbage. To dage senere lejede Novasol så i stedet huset ud til Edel Cecilie Handeland, men huset var endnu ikke gjort ordentligt rent. Hun fandt blandt andet et brugt kondom.

Christina Fjord fortæller, at der var skimmelsvamp i poolområdet, og at rengøringen var mangelfuld.

»Der lå efterladt badetøj i saunaen, snavs i hjørnerne, knive og gafler var også beskidte, ligesom ovn og grillriste ikke var rengjort,« fortæller Christina Fjord.

I sommerhuset var der også en udfordring med insekter:

»Der var rigtigt mange myrer, specielt ved poolen. Vi måtte bruge en lille time på at fjerne myrer, før vi kunne bruge den. Den besked, vi fik fra Novasol, var, at de ikke kunne gøre for det. Vi fik at vide, at vi bare skulle købe nogle myrelokkedåser,« siger Christina Fjord, som var afsted med sin egen og broderens familie, hvilket betød, at de var fire voksne og fire børn.

Hun fortæller, at det var svært af få den nødvendige hjælp af Novasol.

»Kommunikationen var elendig. De ansatte var forvirrede og vidste ikke, hvad de skulle gøre, og hvorvidt man fik hjælp, afhang af, om man lige fik fat i den rigtige medarbejder. Der var meget forvirring,« siger Christina Fjord.

Christiana Fjord fortæller, at hun i første omgang fik en godtgørelse på 650 kroner.

Der var også masser af skimmelsvamp i sommerhuset. Foto: Privat Vis mere Der var også masser af skimmelsvamp i sommerhuset. Foto: Privat

»Det var jeg ikke tilfreds med, så jeg brokkede mig og fik 550 derudover. Det vil sige 1.200 kroner i alt. Men vi burde have fået mere,« siger hun.

Novasol er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse søndag, men i et svar i til B.T. vedrørende Edel Cecilie Handelands sag skriver firmaet:

»Vi er rigtig kede af, at en af vores gæster ikke har haft en god oplevelse med os. Vi går meget op i, at vores gæster er tilfredse, og vores mål er, at alle skal have en god ferie med Novasol.«