Det var et klamt syn, der mødte Edel Cecilie Handeland og hendes familie, da de trådte ind i et lejet sommerhus i Marielyst.

»Det var så ulækkert. Jeg har aldrig set noget lignende,« siger Edel Cecilie Handeland.

I uge 28 skulle hun på ferie med sin mand, deres fire børn og to hunde. Familien havde oprindelig planlagt at tage til Norge, hvor Edel Cecilie Handeland har familie, men på grund af corona måtte de blive hjemme.

I stedet gav hun sig til at finde et sommerhus i Danmark, og det var ikke helt nemt i en tid, hvor mange danskere valgte at holde ferie i Danmark.

Mugne hynder.

Hun var derfor begejstret, da hun på Novasols hjemmeside fandt et sommerhus i Marielyst på Falster.

»Det var et stort, flot sommerhus med vildmarksbad. Det så superlækkert ud på billederne. Et helt nyt og fint sommerhus. Der var ikke noget der,« fortæller hun.

Prisen for fem overnatninger lød på 11.295 kroner plus slutrengøring til omkring 1.100 kroner. En pris, familien var villig til at betale for nogle gode dage sammen. Men da familien ankom til sommerhuset, blev de fælt overraskede.

Udgået cigaret.

»Madrasserne var kylet ud ad vinduerne, så de lå på chaiselongerne. Der lå brugte boksershorts, skod, snus og brugte kondomer i hjørnerne. Det var simpelthen så vildt.«

Marielyst er kendt som et område, hvor unge tager ned for at feste, og dagen inden Edel og hendes familie ankom til sommerhuset, havde England spillet fodboldfinale mod Italien.

Om der havde været fodboldfest dagen før, er uvist, men det var i hvert fald gået så vildt for sig, at der var en blodplet på en af dynerne.

»Der har været en vild fest, og der er nogen, der har mistet sin mødom,« vurderer Edel Cecilie Handeland.

Blod på dynen.

Det ulækre sommerhus var mere, end familien kunne klare. De havde kørt i tre en halv time fra Grindsted og havde glædet sig til at slappe af. Nu stod den på flere timers rengøring.

Et af børnene begyndte at græde, og Edel Cecilie Handeland ringede straks til Novasol for at brokke sig.

»De sendte en servicemand ud, men han kunne ikke gøre så meget andet end at fjerne kondomer og blodige madrasser. Da jeg talte med hovedkontoret, sagde de, at de ville sende en rengøringskone dagen efter. Jeg sagde, at det ikke var godt nok, for hvad skulle vi så gøre natten over,« siger hun.

Hun ringede igen og igen til Novasols hovedkontor, men fik at vide, at de ikke kunne gøre så meget, fordi personalet var gået hjem.

Et brugt kondom i saunaen.

Til sidst gik den på telefonsvarer, hvor hun fik at vide, at hun havde ringet uden for åbningstiden. Edel så derfor ingen anden udvej end selv at gå i gang med rengøringen.

»Jeg gjorde rent i tre timer, og så besluttede vi os for, at vi ville have en god ferie alligevel,« siger hun.

Dagen efter ankomsten skrev hun en lang mail til Novasol, hvor hun vedhæftede de billeder, der kan ses i denne artikel. Hun hørte ikke noget, og der kom ikke noget rengøringspersonale dagen efter.

Da ferien var forbi, kontaktede hun igen Novasol for at finde en løsning. Resultatet blev en lovning om kompensation på ti procent af udlejningsprisen samt gratis slutrengøring. Siden har familien modtaget 1.700 kroner, og udover at beløbet ikke svarer til den lovede kompensation, er Edel også utilfreds med serviceniveauet.

»Det handler ikke kun om pengene. Det er lige så meget den måde, vi bliver fejet af på, og der ikke bliver gjort noget. Hvorfor sagde man ikke til os: 'Smut ned i byen og spis en middag på vores regning, så er sommerhuset rent, når I kommer tilbage?' Det mindste, de kunne give os nu, er en undskyldning,« siger hun.

Novasol har ikke ønsket at kommentere den konkrete sag over for B.T., men skriver i en mail, at der 'undtagelsesvis sker fejl'.

»Vi er rigtig kede af, at en af vores gæster ikke har haft en god oplevelse med os. Vi går meget op i, at vores gæster er tilfredse, og vores mål er, at alle skal have en god ferie med NOVASOL,« skriver sommerhusudlejningsselskabet.

