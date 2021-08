Den hårde kritik fra kunderne af firmaet Novasol fortsætter.

Fredag kunne B.T. fortælle om Edel Cecilie Handeland, der blev mødt af et meget ulækkert sommerhus, da hun sammen med familien lejede et sommerhus i Marielyst på Falster af Novasol.

Der lå blandt andet brugte kondomer, boksershorts, skod og snus, da de ankom.

Nu fortæller en anden sommerhusgæst, Morten Kracht, hvordan han og familien – lige inden Edel Cecilie Handeland overtog huset i juli måned – netop havde sagt nej til at overtage det ulækre sommerhus.

Køkkenet var slet ikke gjort rent, efter at unge studenter havde raseret sommerhuset. Foto: Foto: Privat Vis mere Køkkenet var slet ikke gjort rent, efter at unge studenter havde raseret sommerhuset. Foto: Foto: Privat

»Det var simpelthen så ulækkert. Der var efterladt pasta med kødsauce i gryder, der stod tomme flasker og skrald, og der var uhumsk over det hele. Der var sågar lort og blod på sengene og efterladt toiletpapir,« siger Morten Kracht.

Det var med stor undren, at han læste Edel Cecilie Handelands historie i B.T. fredag. For han kunne genkende huset og regne ud, at Edel Cecilie Handeland og familien fik tilbudt sommerhuset, umiddelbart efter at han havde sagt nej til at bo i det.

»De må have lavet klatrengøring og så bare tænkt, at de kunne leje det videre ud. I hvert fald har Novasol vidst, hvor uhumsk der var, nogle få dage inden firmaet lejede det ud til en ny lejer,« siger han.

Dermed har det samme sommerhus ødelagt ferien for to familier i samme uge. Edel Cecilie Handeland har fortalt til B.T., hvordan hun med grædende børn måtte starte sin ferie med tre timers rengøring. Da hun klagede til Novasol, blev hun spist af med en kompensation på 1700 kroner og en gratis slutrengøring ud af en samlet pris på 11.295 kroner.

Sådan så soveværelset ud, da Morten Kracht ankom til et Novasol-sommerhus i Marielyst. Vis mere Sådan så soveværelset ud, da Morten Kracht ankom til et Novasol-sommerhus i Marielyst.

Edel Cecilie Handeland fortæller til B.T., at hun ankom mandag den 12. juli 2021 efter at have lejet huset i sidste øjeblik. Blot to dage inden – den 10. juli – var Morten Kracht ankommet med sin kone og to børn på 12 og 15 år. Fulde af forhåbninger var de draget mod øst fra Struer, hvor de bor. Nu skulle de slappe af og nyde sandstranden i Marielyst.

Men det var alt andet end et hyggeligt sommerhus, der mødte familien. Ugen inden var sommerhuset blevet benyttet af nogle studenter, som havde festet igennem i en hel uge.

Og de havde slet ikke gjort rent.

»Det lignede et rædselshus fra en gyserfilm. Jeg har aldrig set noget lignende. Der ville vi selvfølgelig ikke bo. Det var ikke realistisk, at der blev gjort ordentligt rent,« siger Morten Kracht, der havde betalt små 12.000 kroner for sommerhuset i en uge.

Derfor bad han om at få pengene tilbage. Det indvilgede Novasol i at gøre. Ligesom de betalte for familiens aftensmad samme aften. Han bad også om betaling for ‘svie og smerte’, herunder at få betalt familiens transport fra Struer til Falster, men det nægtede Novasol med henvisning til betingelserne i aftalen.

»Det er jeg vred over, for det er jo deres skyld, at vi måtte aflyse en planlagt ferie. Børnene var grædefærdige, for man ankommer jo med store forhåbninger,« siger Morten Kracht og fortsætter:

»Novasol er jo ansvarlige for, at der er gjort rent, når vi kommer til den aftalte tid. Men efter at have set sommerhuset så uhumskt, kunne vi slet ikke forestille os at bo i det. Der kom godt nok et rengøringshold, men det var på en uoverkommelig opgave,« siger han.

Og det er ikke, fordi der ikke havde været advarsler. Morten Kracht fortæller, at han efter at have lavet et Facebook-opslag om sin oplevelse kom i kontakt med nogle naboer. De fortalte, at de unge studenter ugen inden havde generet omgivelserne blandt andet ved at feste højlydt hele natten.

Der var fyldt med skrald udenfor, da Morten Kracht og hans familie ankom til sommerhuset i Marielyst. Vis mere Der var fyldt med skrald udenfor, da Morten Kracht og hans familie ankom til sommerhuset i Marielyst.

»Politiet havde været forbi, og Novasol var også blevet kontaktet. Det var det, jeg fik at vide af naboerne,« siger Morten Kracht.

»Men Novasol havde ingenting gjort ved det. Til gengæld havde de tillid til, at de unge selv havde gjort rent, for de unge havde ikke bestilt slutrengøring,« fortæller han.

Marielyst på Falster er kendt for at være en festby om sommeren, og derfor tiltrækker den mange unge.

Novasol er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse lørdag, men i et svar til Edel Cecilie Handelands sag, skriver firmaet:

»Vi er rigtig kede af, at en af vores gæster ikke har haft en god oplevelse med os. Vi går meget op i, at vores gæster er tilfredse, og vores mål er, at alle skal have en god ferie med NOVASOL.«