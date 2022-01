Lemfældig brug af borgernes penge, spekulationer om vennetjenester og en 'forsvundet' reklamefilm er bare nogle af ingredienserne i den vilde fortælling om 100.000 skattekroner, som ingen ved hvad er gået til.

Skandalesagen, som mediet Frihedsbrevet bragte frem i lyset, drejer sig om penge, som kommunen, med den socialdemokratiske borgmester Thomas Kastrup-Larsen i spidsen, tilbage i 2017 udbetalte til byggematadoren Jesper Skovsgaard.

Og det har mildest talt ikke været nemt at få Socialdemokratiet eller Aalborg Kommune i tale om sagen.

Men nu har B.T endelig fået hul igennem til både viceborgmester Helle Frederiksen (S) og kommunaldirektør Christian Roslev.

Sidstnævnte mødtes 19. april 2016 med Thomas Kastrup-Larsen, daværende rådmand for By- og Landskab Hans Henrik Henriksen (S), stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen og måske en repræsentant for produktionsselskabet Metronome.

Tvivlen om sidstnævnte mødedeltager skyldes, at Metronome afviser at have deltaget i et møde med Aalborg Kommune, mens Christian Roslev siger det modsatte.

På mødet blev der ifølge kommunaldirektøren drøftet 'de overordnede perspektiver i Aalborgs medvirken i 'Nybyggerne', samt hvad Aalborg Kommune ville få ud af det i forhold til markedsføring og eksponering'.

Det er dog først 10. april 2017, få dage før finalen af programmet sendes i tv, og lang tid efter det er optaget, at Aalborg Kommune betaler fakturaen på 100.000 kroner for branding i 'Nybyggerne'.

Man må altså antage, at aftalen er indgået på et tidspunkt mellem de to datoer. Der er bare et problem: Ingen ved, hvornår håndslaget præcist blev givet, fordi der ikke blev taget notater på mødet.

»Det er en kæmpe brøler, at der ikke ligger et notat. Det er en fejl,« lyder den klare udmelding fra Aalborgs vikarierende borgmester Helle Frederiksen, der lige nu dækker ind for sygemeldte Thomas Kastrup-Larsen.

De manglende notater betyder samtidig, at ingen ved, hvad den præcise aftale dækker over. Og det har de seneste dage sendt kommunaldirektør Christian Roslev på overarbejde – og vildledt ham selv.

Først udtalte han nemlig, at kommunen gennem Jesper Skovsgaard havde betalt for en brandingfilm af Aalborg, som på en eller anden måde skulle indgå i programmet. En forklaring, han dog siden har ændret.

Men hvorfor nævnte han først en brandingfilm?

»Det fremgår af den mailkorrespondance, vi har kunnet finde omkring det her. Og på fakturaen står der noget med en film,« forklarer Christian Roslev.

»Vi har så efterfølgende gravet dybere ned og kunnet konstatere, at det var en integreret del af udsendelsen,« uddyber han.

Da snakken falder på, hvad det præcis er for branding, som Aalborg har fået ud af de 100.000 kroner, opstår der dog en pause – og derefter kommer et kort svar.

»Det bliver blandt andet vist fine indflyvningsklip henover Aalborg, som en eksponering af byen.«

Selvom det er svært at sætte ord på, hvad borgerne har fået for det markante beløb, så holder Christian Roslev dog fast i, at pengene er godt givet ud.

»Vi betaler for eksponering – og det har vi fået. Udsendelserne har været afviklet og har været populære.«

Han erkender dog over for B.T., at det var en fejl, at der ikke blev taget notater fra mødet, hvor aftalen med Jesper Skovsgaard blev indgået.

Byrådspolitikerne er dog ikke tilfredse med de forklaringer, de har fået indtil videre. Og derfor har de bedt kommunaldirektøren om endnu en redegørelse af sagen.

B.T. har set redegørelsen, som indeholder dele af mailkorrespondancer mellem kommunen og Metronome. Den giver dog ingen svar på, hvad parterne præcis har aftalt.

Centralt placeret ved bordet i byrådssalen sidder vikarierende borgmester Helle Frederiksen. Og hun mener heller ikke, at sagen er afsluttet endnu. Faktisk langtfra.

»Vi skal sikre os, at vi har fået eksponering for alle pengene, og så skal vi have fundet ud af, hvad der skal til for at komme videre,« siger hun til B.T.

Hun ved dog godt, at tilfredsheden skal række langt ud over hendes eget parti – og sprede sig i hele byrådet.

»Vi skal have en overensstemmelse med hinanden om, at vi er tilfredse med de svar, vi har fået,« siger hun og uddyber:

Helle Frederiksen påpeger i øvrigt, at kommunen har et særligt ansvar, når de forvalter borgernes penge.

»Det er skattekroner, og vi skal gerne kunne redegøre for hver eneste krone, vi bruger af skatteborgernes penge. Vi skal gøre alt for, at det ikke gentager sig.«

Sagen om de 100.000 kroner har i den grad også vakt opsigt, fordi Jesper Skovsgaard få måneder senere sendte 50.000 kroner retur til Socialdemokratiets og Thomas Kastrup-Larsens lokalafdeling i Aalborg.

Noget, flere eksperter har betegnet som 'påfaldende', og nogle har endda antydet returkommission. Men den del vi Helle Frederiksen ikke kommentere på.

»Jeg vil ikke udtale mig om borgmesteren,« svarer hun flere gange, når man spørger ind til Thomas Kastrup-Larsens rolle i sagen.

Både Jesper Skovsgaard og Metronome har tilkendegivet, at de ikke ønsker at udtale sig.

B.T. følger løbende sagen tæt.