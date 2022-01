En brandingvideo har de seneste dage været centrum i en sag mellem byggematador Jesper Skovsgaard og Aalborgs nu sygemeldte borgmester, Thomas Kastrup-Larsen.

I kommunalvalgsåret 2017 langede Aalborg Kommune 100.000 skattekroner over disken til byggematadoren, mens der få måneder senere blev sendt 50.000 kroner retur til Socialdemokratiets lokalafdeling i Aalborg, som selvsagt har borgmesteren i spidsen.

Overførsler, der af eksperter er blevet kaldt både 'påfaldende' og en regulær 'returkommission' i mediet Frihedsbrevet,

Men hvad skulle Jesper Skovsgaard, der ejer ejendomsvirksomheden 2E Group, egentlig bruge pengene til?

Jo, ifølge både borgmesteren og byggematadoren, så skulle de 100.000 kroner bruges på en kampagnevideo, der skulle lokke det populære tv-program 'Nybyggerne' til at lave næste sæson i Aalborg.

B.T. vil dog gerne vide, hvorfor en ejendomsvirksomhed fik 100.000 kroner til at producere en professionel kampagnevideo?

Jesper Skovsgaard vil ikke stille op til et egentligt interview. Men i en mail til B.T. skriver han:

»Baggrunden for, at det er 2E Bolig (en del af 2E Group), der solgte ydelsen, er helt enkel. Fordi, det var en ydelse 2E Bolig har med i den aftale, vi har med produktionsselskabet Metronome, der producerer udsendelserne for TV 2.«

Det fremgår dog ikke af mailen, hvorfor Aalborg Kommune ikke kunne købe ydelsen direkte af Metronome.

Byggematadoren skriver i mailen, at han i det hele taget er 'indigneret' over dækningen i Frihedsbrevet, og han har overfor B.T. tidligere afvist alle anklager om returkommission.