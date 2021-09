Truende kørsel i Odenses gågade får nu kommunen til at finde den store pengepung frem.



Pengene skal bruges til at lukke gaden af for uvedkommende trafik med automatiske pullerter.



Pullerterne skal stoppe kørslen, der har skabt utryghed blandt både erhvervsdrivende og besøgende.



Det er specielt Gråbrødre Plads, der har været plaget af ulovlig kørsel og dertilhørende 'truende adfærd'. Det skriver By- og Kulturforvaltningen i sin indstilling til det seneste møde i By- og Kulturudvalget.



Pladsen får nu sammen med Fisketorvet automatiske pullerter på indkørselsvejene til pladserne.

»Det er ikke hyggeligt i bymidten, når der kører store biler med rigtig mange hestekræfter igennem bymidten,« siger By- og Kulturrådmand i Odense Kommune, Christoffer Lilleholt til B.T.



Hvem er det, der gør det?



»Det er jo nogle, der ligner, at de har en utryghedsskabende adfærd hen mod organiseret kriminalitet.«