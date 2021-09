Over 150 meter kø er synet på cykelstien på Rødegårdsvej.

Et syn, mange studerende møder, når de om morgen skal ud på universitet.

»Jeg synes, det er irriterende. Når jeg cykler, vil jeg bare gerne fra a til b,« udtalte Sebastian Kronby til B.T. Odense om problematikken.

Rasmus Mandø er kontorchef i Trafik og Mobilitet i Odense Kommune, og han fortæller, at kommunen er bevidst om den trafikerede cykelsti.

»Det er noget, vi kigger på. De steder, hvor der er meget trafik, vil vi fokusere på fremadrettet,« siger han.

Hvad vil I konkret gøre?

»Man kan kigge på, hvordan signalerne i lyskrydset er indstillet. På den måde, kan man prioritere cyklisterne fremfor bilisterne, men det er et dilemma, der skal opvejes.«

Rasmus Mandø forklarer, at myldretiden er ens for alle. Derfor er problematikken en opvejning.

»Men det er et generelt vilkår i en storby, at det tager lidt længere tid i myldretrafikken. Det er et udtryk for byfortætningen, og at vi bliver flere mennesker.«

Odense Kommune kalder sig 'cyklisternes by' som en del af handlingsplanen for byrum og mobilitet for 2017-2024.

»Rødegårdsvej er en af vores mest benyttede cykelstier. Vi kan sagtens se - især i det her tidsrum - at der virkelig er knald på,« siger Rasmus Mandø.

Rasmuns Mandø erkender, at det er et problem. Men han kalder det samtidigt et »positivt problem.«

»Det er positvt, at så mange gerne vil cykle. Hvis alle tog bilen, havde det set værre ud. Men det er selvfølgelig en udfordring, hvis man gerne vil hurtigt frem,« siger han.

For Sebastian Kronby handler det om, at det er irriterende at vente, når han bare gerne vil frem til universitet.

»Jeg cykler på en racercykel, jeg vil bare gerne hurtigt frem. Så er det irriterende at vente på et enkelt kryds.«