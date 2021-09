Det skulle være uvenskab i miljøet, der for godt en uge siden resulterede i knivstik i Vollsmose-bydelen.



»Hvis du siger noget, slår jeg dig ihjel,« lød ordene fra anklageren, der fredag reciterede den sigtedes trussel i retten i Odense. Det skriver Fyens.dk.



Den sigtede og nu varetægtsfængslede er en 23-årig mand, som politiet mener, var en af flere gerningsmænd, der fredag 10. september overfaldt, hvad der tidligere er beskrevet som en 17-årig dreng uden for en frisørsalon i Lærkeparken.



Den sigtede skulle ifølge anklageren have stukket drengen flere gange i låret, trampet på hans krop og truet ham med en revolver under overfaldet.

Efter overfaldet opstod der uro i området, hvor politiet var massivt til stede Politiet endte med at anholde seks personer for at genskabe roen i området.



De er dog alle løsladt igen.



Allerede dengang meldte politiet ud, at de mente, at hændelsen udspringer af en verserende konflikt i Vollsmose.



Den 23-årig nægter sig skyldig i sigtelserne om grov vold, vidnetrusler og overtrædelse af våbenlovgivning.