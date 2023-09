Politiets brug af peberspray lige i ansigtet på Adam Dyrvig Tatt har uden tvivl haft stor betydning for, at anholdelsen af ham har vakt så stor opsigt.

Han har selv sagt, at han slet ikke hørte politiet advare ham om brugen af peberspray.

Det er ellers et lovkrav, at politiet oplyser, når der skal bruges peberspray.

»Jeg oplever i hvert fald ikke at blive advaret om det,« sagde Adam Dyrvig Tatt mandag til B.T.

Her er loven I Politilovens § 20 står, at personer skal advares inden brug af peberspray: 'Før peberspray tages i brug mod person, skal det så vidt muligt tilkendegives vedkommende, at politiet har til hensigt at bruge peberspray, hvis ikke politiets påbud efterkommes. Det skal endvidere så vidt muligt sikres, at vedkommende har mulighed for at efterkomme påbuddet,' står der.

Men en video optaget af en forbipasserende viser faktisk - efter nærmere lytning - at en betjent sagde til Adam Dyrvig Tatt, at der ville blive brugt 'peber'.

»Du får peber, hvis …«, lyder det fra en af betjentene, der holder fast i ham.

Det er ikke muligt at høre resten af betjentens sætning, da Adam Dyrvig Tatt samtidig råbet højt:

»I skal stoppe. Jeg er i gang med at hente mine børn, hvad fanden sker der?«

B.T. har interviewet Adam Dyrvig Tatt, der er chefredaktør på mediet Danwatch, om den dramatiske anholdelse. Foto: Anthon Unger

Københavns Politi vil ikke oplyse, hvad betjenten siger efter ordet 'hvis', da hele anholdelsen nu skal behandles af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP).

»Af hensyn til DUP’s undersøgelser kan Københavns Politi ikke kommentere den konkrete hændelse yderligere, end det vi har gjort de seneste dage,« oplyser Søren Juul Rasmussen, der er kommunikationskonsulent hos politikredsen.

15 sekunder efter råber en anden betjent »slap af« til Adam Dyrvig Tatt.

Og 43 sekunder senere sprøjter en betjent så peberspray i ansigtet på ham.

Forsker: Bliver advaret

Politiforsker hos Syddansk Universitet Adam Diderichsen har set klippet, og han vurderer, at der er tale om en advarsel om brug af peberspray.

»Man kan på videoen høre, at han bliver advaret af politiet om brugen af peberspray,« siger politiforskeren.

Adam Dyrvig Tatt holder fast i, at han ikke hørte advarslen om peberspray, da han lå på jorden under anholdelsen.

»Jeg hører det på ingen måder,« siger han.

Politiforskeren, der har set videoen, siger, at det er advarsel om brug af peberspray. Hvad mere skulle politiet gøre?

»Det ved jeg ikke. Jeg kan fortælle dig, at da jeg bliver bekendt med det efterfølgende på grund af optagelse, er det første gang, jeg hører det,« siger han.

Hvorfor tror du ikke, at du hører betjent sige, at du får peber?

»Sikkert fordi jeg er i panik, og fordi der foregår ret voldsomme ting,« siger Adam Dyrvig Tatt.

Politiforsker Adam Diderichsen vurderer ikke, at betjentene begår fejl ved ikke at sikre sig, at den anholdte har hørt advarslen om peberspray.

»Min vurdering er, at loven er overholdt ved, at betjentene advarer om brugen af peberspray, og det bliver også sagt, at det forventes, at anholdte skal slappe af, som han jo ikke er forhindret i at efterkomme,« siger han.

Efter at have sat flueben ud for advarslen om brug af peberspray, vurderer politiforskeren, at det afgørende spørgsmål nu er, om brugen af peberspray var nødvendigt.

»Var han så meget i politiets kontrol, at de kunne have løst opgaven uden at bruge peberspray, eller ydede han så meget modstand, at det var velbegrundet at bruge peberspray?,« siger politiforskeren og tilføjer:

»Det er den vurdering, det afhænger af nu .«

Hvad mener du selv efter at have set video af brugen af peberspray?

»Jeg tænker først og fremmest, at det er DUP'ens opgave at vurdere det,« siger han.

Se Adam Dyrvig Tatt gengive hele forløbet op til anholdelsen med egne ord: