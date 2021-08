'Gode råd til dig, der overvejer at blive vaccineret.'

Sådan lyder overskriften på en brochure, der ved første øjekast ligner officielt informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen.

Men bagsiden af brochuren indeholder et helt andet budskab, end det Sundhedstyrelsen er afsender af.

Overskrifterne 'dødelige blodpropper', 'det er ikke okay at eksperimentere på børn', 'vaccine-bivirkninger Dr. Robert Malone' og 'det drejer sig kun om vaccinen. Ikke dit helbred!' viser tydeligt, at afsenderen af brochuren er modstander af coronavaccinen.

Under overskrifterne er der indsat QR-koder, og når man scanner dem, bliver man ledt videre til videoer med konspirationsteorier på YouTube og TikTok, hvoraf nogle dog er blevet fjernet.

I Sundhedsstyrelsen er man opmærksom på brochurer af den type, og styrelsen har løbende sager, hvor deres logo eller navn fremgår uden aftale.

»Vi er meget opmærksomme på, at der ikke kan skabes tvivl om den kommunikation, vi som myndighed giver til borgerne, og vi er altid opmærksomme på at beskytte Sundhedsstyrelsens navn, logo og ikoner,« skriver Styrelsen i et svar.

I samme svar understreger de, at de tager det alvorligt, når de bliver bekendt med sager, hvor Sundhedsstyrelsens logo eller ikoner misbruges, fordi det kan skabe tvivl hos borgerne om Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger.

Brochurer med misinformation om coronavaccinen florerer flere steder.

Misbruger man Sundhedsstyrelsens logo eller navn, kan det medføre straf, fortæller advokat med speciale i ophavsret Vibeke Borberg.

»Når man dømmes for at krænke ophavsretten, medfører det en økonomisk kompensation til ophavsmanden og kan også resultere i en bøde, hvis der er nedlagt påstand om det,« fortæller Vibeke Borberg.

Som regel vil der være et økonomisk eller kommercielt formål med at krænke andres ophavsret, men det er ikke tilfældet i de coronarelaterede sager, og det kan muligvis få betydning, hvis sagerne kommer for retten, vurderer Vibeke Borberg.

»Det er jo som led i en form for offentlig debat eller protest, at krænkelsen sker her, og derfor kan ytringsfriheden komme i spil ved bedømmelse af sagen,« fortæller hun.

Det er op til Sundhedsstyrelsen selv at melde det til politiet, hvis deres ophavsret krænkes, og derfor skal man kontakte Sundhedsstyrelsen, hvis man støder på materiale som den coronakritiske brochure, forklarer Vibeke Borberg.

Sundhedsstyrelsen oplyser i et skriftligt svar, at de i første omgang forsøger at tage dialogen med dem, der deler materiale med deres navn eller logo, og at politianmeldelse kan komme på tale.

»Men kommunikativt får vi mere ud af at bruge vores krudt på at hjælpe folk med endnu bedre at kunne se, hvornår der er tale om misinformation,« skriver Sundhedsstyrelsen.