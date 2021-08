Det er slut med at suse afsted på et elløbehjul i de sene nattetimer i Odense.

I hvert fald i weekenden.

Grunden er simpelthen, at der er for mange brækkede lemmer. Det skriver Fyens Stiftstidende.

»Den mest effektive måde at forhindre ulykker om natten er ganske enkelt, at brugerne ikke kan leje et løbehjul i dette tidsrum,« udtaler Nuno Ramos, der er ansvarlig for Bolts aktiviteter i Norden.

Og det er nemlig elløbehjulet fra mærket Bolt, der natten mellem fredag og lørdag og igen lørdag til søndag ikke vil være mulige at drøne afsted på.

El-løbehjulene kom til Odense i juni, og de bliver da også ved med at være der, men om natten i weekenden, skal du altså finde dig et andet transportmiddel.

Nuno Ramos forklarer i en pressemeddelelse, at det skal ses som et led i forsøget på at forbedre trafiksikkerheden og på den måde stoppe ulykker, hvor elløbehjul er involveret.

Og det har bøvlet med elløbehjulene. Det er ikke længe siden, at B.T skrev om en ny undersøgelse fra Odense Universitetshospital, der viste, at mere end 50 personer var på skadestuen i Odense eller Svendborg de første fem måneder af 2021 efter ulykker med netop et elløbehjul.