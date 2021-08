Måske går du rundt og frygter et overfald på gaden? Et hjemmerøveri? Eller måske bare at få stjålet din pung, når du befinder dig i bussen eller på banegården blandt mange mennesker?

De fleste af os kender til frygten for at møde røvere og lommetyve face to face, men måske skulle vi i stedet bekymre os lidt mere om, hvordan vi gebærder os i cyberspace?

En ny norsk rapport fra Telenor advarer i hvert fald om de mange farer, der lurer på os fra it-kriminelle på nettet, skriver TV 2 Norge.

Rapporten ser både på den enkeltes økonomi, men især også på de konsekvenser, som dårlige beslutninger og manglende digital sikkerhed har for samfundet.

(Modelfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere (Modelfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen

»En åben dør kan medføre store samfundskonsekvenser. Et forkert valg kan tømme din bankkonto,« skriver den administrerende direktør i Telenor Norge, Petter-Børre Furberg, i rapporten 'Digital sikkerhed', som virksomheden har udsendt hvert år siden 2017.

»Myndigheder, offentlige og private virksomheder og vi som indbyggere må alle tage aktivt del i vidensopbygningen, så vi sammen og alene kan gøre de fornuftige valg,« tilføjer han.

De seneste år har virksomheder i både Danmark, Norge og andre lande oplevet hackerangreb, hvor bagmændene lammer it-systemerne for derefter at forsøge at presse virksomhederne til at betale såkaldte virusløsepenge for at få skaderne udbedret.

Rapporten fra Telenor har flere norske eksempler på offentlige virksomheder, som har haft alvorlige tilfælde af hackerangreb de seneste år.

For eksempel har flere sygehuse oplevet, at deres datasystemer blev angrebet.

»Angriberne er internationale, ressourcestærke aktører, som kan angribe hvem som helst. Det betyder, at både små og store sygehuse må spille i samme internationale topliga for at kunne stå imod digitale angreb,« siger administrerende direktør i firmaet Sykehuspartner HF, Gro Jære, i rapporten. Firmaet leverer blandt andet it til det norske sundhedsvæsen.

Selvom det kan være fristende, råder Telenor i rapporten til, at virksomhederne ikke betaler de kriminelle, når de bliver afpresset. Det kan nemlig være med til at gøre fænomenet endnu mere udbredt.

Private forbrugere advares i rapporten mod falske netsider, forskellige former for coronasnyd og målrettede forsøg på såkaldt phishing.