Sidste år meddelte statsminister Mette Frederiksen, at alle mink i Danmark skulle aflives af frygt for mutationer af corona.

Men faktisk lever der stadig mink i det fri. Det vidner videoen øverst i artiklen om.

Julie Hoijer og hendes mand, Casper Hoijer, var lørdag aften på weekendtur i Aarhus og gik en tur ved havnen.

Her mødte de nogle »rigtig søde dyr«, som Julie selv siger:

Julie og hendes mand Casper var på weekendtur i Århus, og mødte pludselig nogle »søde dyr.«

»Der stod nogle andre og kiggede ned mellem stenene ved havnen. Vi kan se, at noget bevæger sig. Så kom det første dyr løbende, så kom én mere og én mere,« husker hun.

'De søde dyr', mente Julie, var mink. Men det troede hendes mand altså ikke på.

»Min mand sagde, at det ikke kunne passe. Jeg ringede til min mor, og hun sagde det samme som min mand 'at det ikke kunne passe. Alle mink er jo aflivet',« siger Julie.

Men det skulle vise sig at være løgn, selvom minken i daglige tale er udryddet i Danmark. Faktum er nemlig, at der bor en hel minkfamilie på havnen i Aarhus.

Der bor en minkfamilie ved havnen i Århus.

»Nogle lokale fortalte os, at der bor mink under broen,« fortæller Julie og fortsætter:

»Vi har grinet af og joket med, at de er stukket af. Det er lidt sjovt.«

Hvor kan du møde mink? Minken lever både ved ferskvands- og saltvandsområder. Den foretrækker vandløb, søer og moser med en frodig bevoksning på bredderne og lavvandede fjordområder. Havneområder er et yndet opholdssted for minken. Her kan den nemt finde føde – og hurtigt sprede sig til andre områder. Kilde: Naturstyrelsen.

Selvom minken er en invasiv art, det vil sige en art, der bevidst eller ubevist er blevet introduceret og nu klarer sig så godt, at de udgør en væsentlig trussel mod andre dyr i den danske natur, så er de faktisk ret populære blandt både beboere og fiskere. De fanger nemlig rotter.

»Der er det lidt specielle ved mink og havne, at de ofte er blevet sat ud af havnen selv for at undgå rotter. Det er ikke helt efter reglerne, men det ser vi ikke desto mindre,« siger Lars Bruun Hansen, der er vildtkonsulent hos Naturstyrelsen, til TV 2 Østjylland.