»Vi arbejdede sort og fik ikke de penge, vi var blevet lovet. Vi blev behandlet som slaver.«

Sådan beskriver rumænske Sebi Scuratoschi de vilkår, han blev budt, da han arbejdede på en asiatisk buffetrestaurant i Aalborg.

Fagbladet 3F afslører, hvordan sushibarer og kinesiske restauranter landet over lader rumænske ansatte arbejde i op til 12 timer ad gangen seks-syv dage om ugen – til en timeløn på mellem 20 og 30 kroner.

En af dem er Sebi Scuratoschi. Indtil starten af september arbejdede han for Restaurant Sanya.

Her måtte han knokle i 10-12 timer om dagen til en timeløn på 27 kroner. Kun to dage om måneden havde Sebi Scuratoschi og hans to andre rumænske kollegaer fri, fortæller han til mediet.

Lønsedler og bankkonto var der heller ikke noget af. Pengene faldt kontant, fortæller han også.

Sebi Scuratoschi arbejdede ifølge Fagbladet 3F 10-12 timer om dagen til en timeløn på 27 kroner. Kun to dage om måneden havde han og hans to andre rumænske kollegaer fri, fortæller han til mediet. Vis mere Sebi Scuratoschi arbejdede ifølge Fagbladet 3F 10-12 timer om dagen til en timeløn på 27 kroner. Kun to dage om måneden havde han og hans to andre rumænske kollegaer fri, fortæller han til mediet.

Fagbladet 3F er i besiddelse af videooptagelser, hvor en af de rumænske ansatte på Restaurant Sanya får udbetalt kontanter i hånden i restaurantens køkken.

Sebi Scuratoschi siger til Fagbladet 3F, at der er mange rumænere i Danmark, der arbejder på samme vilkår som ham.

Ifølge mediet er der tale om mindst 15 rumænere fordelt på 15 kinesiske restauranter og sushirestauranter landet over.