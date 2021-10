Retssagen om drabet på Eddie Karl-Johan Christensen har nu fået sit foreløbige punktum.

Dommen – og dermed længden på fængselsstraffen – er netop blevet læst højt af dommeren ved Retten i Hjørring.

Den 53-årige svenske statsborger Bengt Johan Reistad, som er kendt skyldig i drabet på Eddie, er blevet straffet med fængsel i 13 år.

Yderligere bliver han udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig. Reistad er ikke selv til stede ved domsafsigelsen, men har nægtet sig skyldig gennem hele retssagen.

Til stede er den medtiltalte i sagen, en 46-årige mand, som er blevet frikendt for manddrab. Han er dog fundet skyldig i to andre overtrædelser – og straffes med fængsel i 10 måneder. Han har desuden fået en advarsel for udvisning.

Anklager Kim Kristensen gik efter henholdsvis 14 og 1 års fængsel for de forbrydelser, der blev begået mod Eddie tilbage i maj 2020.

»Eddie udviste ikke alvorlige handlinger, der gør, at der er tale om formildende omstændigheder i den her sag. Jeg mener til gengæld, at der er langt flere skærpende omstændigheder.«

»Drabet var bestialsk og kynisk. Eddie blev skudt med flere skud fra kort afstand, i hvert fald en meter. Han blev anbragt på et bålsted. Jeg tøver ikke med at kalde det en likvidering. Eddie var chanceløs,« procederede anklager om, hvorfor den 53-årig skulle straffes med 14 års fængsel.

Den 53-årige mand er kendt skyldig i manddrab, usømmelig behandling af lig, hærværk samt overtrædelse af våbenloven. Han har anket dommen.

En 46-årig medtiltalt er kendt skyldig i usømmelig behandling af lig og overtrædelse af våbenloven.