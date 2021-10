Kendelsen og skylden er blevet sagt højt. Hvordan skal den endelige dom lyde?

Sagt med andre ord: Hvor lange skal de respektive fængselsstraffe være?

Det er på dagsordenen tirsdag, når Retten i Hjørring for sidste gang danner ramme om retssagen, hvor to svenske statsborgere har været tiltalt for drabet på Eddie-Karl Johan Christensen.

En 53-årig mand er blevet kendt skyldig i drabet på Eddie, hvorfor anklager Kim Kristensen kræver minimum 14 års fængsel, udvisning af Danmark og bestandigt indrejseforbud. Det påpeger han i sin procedure.

Samtidig afviser han, at der er tale om formildende omstændigheder i sagen:

»Eddie udviste ikke så alvorlige handlinger, der gør, at der er tale om formildende omstændigheder i den her sag. Jeg mener til gengæld, at der er langt flere skærpende omstændigheder.«

»Drabet var bestialsk og kynisk. Eddie blev skudt med flere skud fra kort afstand, i hvert fald en meter. Han blev anbragt på et bålsted. Jeg tøver ikke med at kalde det en likvidering. Eddie var chanceløs.«

Den 53-årige mand er kendt skyldig i manddrab, usømmelig omgang med lig, hærværk samt overtrædelse af våbenloven.

En 46-årig medtiltalt er kendt skyldig i usømmelig omgang med lig og overtrædelse af våbenloven.

Sidstnævnte skal, ifølge anklageren, i fængsel i minimum et år og udvises af Danmark. Hertil skal han forbydes indrejse i landet i seks år.

Den endelige dom ligger først klar senere tirsdag. Først skal de to forsvarere, Jens Christian Christensen og Karina Skou, procedere over for Retten.

Karina Skou siger i sin procedure, at straffen vedrørende hendes klient, den 53-årige, ikke bør overstige 12 års fængsel.

Hun påpeger, at hendes klient ikke er tidligere straffet. Drabet var ikke planlagt og skete ikke i forening, siger hun.

Den 53-årige har allerede anket. Det gjorde han mandag, da skyldskendelsen blev læst højt.

Jens Christian Christensen mener også, at straffen for hans klient, den 46-årige, skal nedsættes. Fra et år til ni måneder.

Den 46-årige er blandt andet kendt skyldig i overtrædelse af våbenloven, men ifølge Jens Christian Christensen blev hans klient 'presset' af den 53-årige til at tage pistolen i sin varetægt.

»Han havde ikke noget valg. Han var nødt til det for at nedtone situationen,« mener Jens Christian Christensen.

Og med det er Retten hævet for nu. Dommen forventes afsagt senere tirsdag klokken 13.